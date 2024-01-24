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Бессонница и гормон стресса: почему обязательно закрывать все окна на ночь

Немецкие ученые заявили, что открытые ночью окна вредят здоровью

1:03
Здоровье

Исследование, проведенное учеными из Университета Иоганна Гутенберга в Майнце, показало, что оставленные открытыми на ночь окна могут негативно сказаться на качестве сна человека и вызвать проблемы со здоровьем. Специалисты выявили взаимосвязь между ночными шумами извне и возникновением сердечно-сосудистых заболеваний.

Немецкие ученые заявили, что открытые ночью окна вредят здоровью
Фото: Openverse by adecker31 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Их исследования указывают на то, что при открытых окнах ухо человека воспринимает уличные звуки и шумы транспорта во время сна, что приводит к выделению гормонов стресса. Долгосрочное воздействие этих гормонов может повысить уровень холестерина и кровяное давление.

Ученые предполагают, что этот реактивный механизм коренится в нашей эволюционной истории, где предки воспринимали ночные звуки как признак возможной опасности, что моментально приводило их организм в состояние бдительности при малейшем шорохе.

Для минимизации влияния ночных шумов на организм и предотвращения потенциальных негативных последствий для здоровья, специалисты рекомендуют закрывать окна на ночь, особенно в городских районах.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Ниязов Аслан
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