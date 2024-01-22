Тренер посоветовал для избавления от "пивного живота" исключить ночные перекусы

Фитнес-тренер Александр Сулим в интервью порталу Life. ru рассказал, как избавиться от абдоминального ожирения.
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Эксперт отметил, что здоровая пища должна содержать минимум сахара, соли, белой муки, насыщенных жиров. Необходимо в рацион добавить больше овощей, несладких фруктов, ягод, зелени, цельных злаков и постных сортов мяса. Пищу лучше приготовить на пару, в духовке, на гриле или просто отварить.
Специалист посоветовал сократить калораж, снизив размер порций, исключить ночные перекусы, пить больше воды. Сулим также порекомендовал дополнить диету силовыми и кардиотренировками и дыхательными упражнениями.
Пивной живот — это термин, используемый для описания выпуклой области на животе, которая может появиться у людей, употребляющих большое количество пива или алкоголя. Пивной живот связывают с набором лишнего веса.
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