Тренер посоветовал для избавления от "пивного живота" исключить ночные перекусы

Your browser does not support the audio element.

Фитнес-тренер Александр Сулим в интервью порталу Life. ru рассказал, как избавиться от абдоминального ожирения.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Sofiamoreiralima is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository