Трихолог объяснила, почему не нужно ложиться спать с мокрой головой

Трихолог Наталия Жовтан рассказала, к каким проблемам может привести привычка ложиться спать с мокрыми волосами.
По словам врача, если накануне лечь спать с мокрой головой, волосы не только будет сложно расчесать и уложить утром, это также не лучшим образом скажется на их состоянии.
Трихолог напомнила, что волосы лучше всего сушить естественным образом или феном при небольшой температуре.
Эксперт рассказала, что даже у здоровых людей на поверхности кожи головы может обнаружиться дрожжеподобный грибок Malassezia.
«Влажная среда может приводить к активному размножению этого грибка при предрасположенности или уже имеющихся проблемах с кожей головы», — сказала Жовтан в разговоре с Life.ru.
Чем холоднее за окном, тем сильнее стремление переждать зиму и мечтать о весенних грядках. В течение зимних месяцев многие любители дачного хозяйства создают свой маленький огород на подоконнике.