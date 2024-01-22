Трихолог объяснила, почему не нужно ложиться спать с мокрой головой

Трихолог Жовтан: состояние волос может ухудшиться, если ложиться спать с мокрой головой

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Трихолог Наталия Жовтан рассказала, к каким проблемам может привести привычка ложиться спать с мокрыми волосами.

Фото: openverse.org by yourlocal-t-rex is licensed under CC BY-SA 2.0

По словам врача, если накануне лечь спать с мокрой головой, волосы не только будет сложно расчесать и уложить утром, это также не лучшим образом скажется на их состоянии.

Трихолог напомнила, что волосы лучше всего сушить естественным образом или феном при небольшой температуре.

Эксперт рассказала, что даже у здоровых людей на поверхности кожи головы может обнаружиться дрожжеподобный грибок Malassezia.

«Влажная среда может приводить к активному размножению этого грибка при предрасположенности или уже имеющихся проблемах с кожей головы», — сказала Жовтан в разговоре с Life.ru.