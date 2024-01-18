Мышьяк, медь: как вредит вода из-под крана

Токсиколог Кутушов: вода из-под крана вредит здоровью

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Регулярное употребление воды из-под крана может привести к образованию отложений в почках. Об этом предупредил врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов.

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Медик пояснил, что в большинстве российских регионов вода из водопровода является крайне жесткой. В ней часто содержатся избытки солей кальция и магния, а также хлор, нитраты, свинец, ртуть, арсен, пестициды и фармацевтические остатки. В некоторых небольших городах в пробах воды даже обнаруживались мышьяк и медь.

Потребление жесткой воды может спровоцировать образование камней в почках, вызвать раздражение кожи, ухудшить структуру волос и разрушить зубную эмаль. Кроме того, она может быть причиной образования почечных камней. Врач отметил, что излишне мягкая вода, характеризующаяся недостатком кальция и магния, также может повредить организм. В частности, это отразится на состоянии зубов и костей.

Специалист рекомендует использовать фильтры или добавлять минералы в воду при их дефиците.