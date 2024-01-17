Врач сообщила, что костный бульон не имеет волшебных свойств, которые ему приписывают

Врач Павлова назвала заблуждением утверждение об омолаживающих свойствах костного бульона

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о своём отношении к утверждению о том, что костный бульон якобы способен лечить суставы, помогать росту мышечной массы и омолаживать кожу.

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По словам Павловой, это мнение — всего лишь миф.

"Очередное модное средство, которому приписывают свойства, которых оно не имеет", — сказала Павлова в интервью Радио Sputnik.

Дело в том, что коллаген, содержащийся в костном бульоне, не в состоянии прямо воздействовать на кожу, мышцы и суставы. Он расщепляется в желудке на аминокислоты, а организм сам решает, куда нужно их направить, объяснила врач.

Эндокринолог добавила, что от употребления костного бульона вообще следует воздержаться людям, страдающим мочекаменной болезнью и подагрой, а также гипертоникам.

Помимо этого не следует забывать, что костный бульон обладает довольно высокой калорийностью, заключила Павлова.