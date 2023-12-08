Врач: "Коллаген напрямую не усваивается организмом"

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Коллаген отвечает за упругость кожи и нормальную работу суставов и связок. Со временем количество этого белка в организме уменьшается. Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух рассказала читателям Pravda.Ru, можно ли увеличить его выработку и какие продукты могут в этом помочь.

Фото: nuevamujer.com

Помогут ли продукты с коллагеном

Коллаген — это фибриллярный белок, на долю которого приходится от 25 до 45% всех белковых соединений организма. Он составляет основу соединительной ткани и делает кожу упругой и гладкой, а связки — прочными и эластичными, обеспечивает подвижность суставов и участвует в процессе свертываемости крови. Коллаген синтезируется в организме человека из аминокислот — пролина, глицина и гидроксипролина. В процессе его выработки участвуют витамины и микроэлементы — в первую очередь витамин С, цинк, медь и марганец.

С возрастом выработка этого белка в организме снижается, суставы теряют подвижность, а на лице и теле образуются морщины. Для восполнения запасов этого вещества советуют употреблять в пищу продукты, богатые коллагеном или специальные биодобавки. Но, к сожалению, коллаген, получаемый с продуктами, напрямую не усваивается организмом.

"Молекула коллагена довольно крупная, усвоить ее целиком невозможно, поэтому в желудочно-кишечном тракте в процессе пищеварения она распадается на те аминокислоты, из которых состоит. Этот "строительный материал" организм использует по собственному "усмотрению". Кирпичики-аминокислоты могут пойти на синтез коллагена в коже, а могут — на укрепление мышц, если в данный момент это более насущная потребность", — отмечает Екатерина Кашух.

Повлиять на распределение аминокислот в организме человек никак не может, но обеспечить строительный материал и условия для синтеза коллагена в организме вполне реально. Аминокислоты, необходимые для выработки белка, содержатся в:

костном бульоне,

мясе,

птице,

рыбе,

яйцах,

молочных продуктах,

бобовых,

желатине.

"Нужно не забывать, что катализатором для формирования коллагена выступают витамины и микроэлементы, поэтому в рационе должно быть достаточно продуктов, богатых витамином С, цинком, марганцем, — это цитрусовые, болгарский перец, ягоды, шпинат, отруби, орехи, свекла, брокколи. А вот употреблять коллаген в виде биодобавок особого смысла не имеет: как правило, эти разрекламированные средства стоят недешево, при этом в их состав входят те же аминокислоты, что мы можем получить из нормального сбалансированного рациона", — рассказывает эксперт лаборатории "Гемотест".

Чтобы продлить период интенсивной выработки коллагена и сохранить молодость и здоровье, стоит отказаться от вредных привычек. Например, курение приводит к повреждению коллагена и эластина, а никотин, содержащийся в табаке, способствует сужению сосудов, из-за чего нарушается микроциркуляция крови. Все это приводит к преждевременным морщинам и ухудшает цвет лица. Также стоит снизить употребление сахара: глюкоза может связываться с молекулами белка, в результате они становятся хрупкими, а кожа — менее эластичной. Разрушает коллаген и избыток ультрафиолета, поэтому в солнечные дни необходимо обязательно пользоваться защитными кремами и не злоупотреблять загаром.

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Крюкова Людмила Владеет методиками проведения диагностических и лечебных пункций суставов, периартикулярных мягких тканей‚ паравертебральных блокад‚ пункций подколенных синовиальных кист Бейкера под контролем и без УЗИ-аппарата, внутрисуставная и системная озонотерапия. Специалист Гуляев Сергей Врач-ревматолог, нефролог, терапевт Специалист Алпаидзе Георгий Врач вертебролог

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