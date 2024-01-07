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О недостатке в организме витамина В12 говорят три симптома во рту

1:07
Здоровье

Витамин В12 необходим для нормальной работы организма. Он участвует во многих процессах, начиная от нормальной жизнедеятельности кровяных клеток и заканчивая процессами, в которых задействована центральная нервная система.

О недостатке в организме витамина В12 говорят три симптома во рту
Фото: openverse by roe_utena is licensed under CC BY 2.0.

Согласно результатам исследования, обнародованным в британском журнале The BMJ, во рту человека могут появиться три симптома, свидетельствующих о дефиците этого витамина.

Первый симптом — это глоссит, то есть воспаление языка, которое характеризуется изменением его текстуры, оттенка и отёками.

Вторым симптомом является ухудшение или даже полная потеря вкуса. Это становится следствием глоссита, который может привести к исчезновению с поверхности языка маленьких бугорков, содержащих огромное количество вкусовых рецепторов.

Третий признак дефицита витамина В12 — стоматит. Он характеризуется появлением язвочек в виде круглых ранок с красными краями и белой серединой на внутренней поверхности щёк, дёснах, языке или губ.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Фомина Анастасия
Заведующая стоматологическим отделением на Таганке
Специалист Задирова Надежда
Ведущий специалист
Специалист Газарян Марина
Стоматолог-терапевт, стоматолог-ортопед
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