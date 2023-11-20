Группа исследователей из Университета Ювяскюля в Финляндии выяснила, что у подростков, ведущих активный образ жизни, объем серого вещества в мозжечке превышает аналогичный показатель у их менее активных сверстников.
Мозжечок, ответственный за память, внимание и обучаемость, является важным компонентом центральной нервной системы. Результаты данного исследования опубликованы в журнале Science Direct.
Ученые оценили физическую подготовку участников, проведя различные тесты на мышечную силу, скорость и координацию, включая прыжки в длину и бег. Для измерения объема серого вещества в мозжечке использовалась магнитно-резонансная томография.
Выяснилось, что у подростков с активным образом жизни, демонстрировавших выдающиеся результаты в тестах на скорость, силу и выносливость, отмечался более значительный объем серого вещества в мозжечке.
Серое вещество представляет собой скопление нервных клеток в коре головного мозга и является ключевым элементом его структуры. Этот компонент отвечает за обработку информации и принятие решений. Увеличение его объема связано с улучшением когнитивных функций, таких как память, внимание, мышление и речь.
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