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Учёные выяснили, что спортивные упражнения улучшают память и обучаемость у подростков

Наука

Группа исследователей из Университета Ювяскюля в Финляндии выяснила, что у подростков, ведущих активный образ жизни, объем серого вещества в мозжечке превышает аналогичный показатель у их менее активных сверстников.

Учёные выяснили, что спортивные упражнения улучшают память и обучаемость у подростков
Фото: "jogging" by Rosmarie Voegtli is licensed under CC BY 2.0.

Мозжечок, ответственный за память, внимание и обучаемость, является важным компонентом центральной нервной системы. Результаты данного исследования опубликованы в журнале Science Direct.

Ученые оценили физическую подготовку участников, проведя различные тесты на мышечную силу, скорость и координацию, включая прыжки в длину и бег. Для измерения объема серого вещества в мозжечке использовалась магнитно-резонансная томография.

Выяснилось, что у подростков с активным образом жизни, демонстрировавших выдающиеся результаты в тестах на скорость, силу и выносливость, отмечался более значительный объем серого вещества в мозжечке.

Серое вещество представляет собой скопление нервных клеток в коре головного мозга и является ключевым элементом его структуры. Этот компонент отвечает за обработку информации и принятие решений. Увеличение его объема связано с улучшением когнитивных функций, таких как память, внимание, мышление и речь.

Упражнения для тренировки памяти и улучшения внимания
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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