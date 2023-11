Группа исследователей из Университета Ювяскюля в Финляндии выяснила, что у подростков, ведущих активный образ жизни, объем серого вещества в мозжечке превышает аналогичный показатель у их менее активных сверстников.

Фото: "jogging" by Rosmarie Voegtli is licensed under CC BY 2.0.