Спортсменам назвали три блюда, которые резко повышают тестостерон

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Питание оказывает значительное воздействие на состояние мужского здоровья. Для нормального уровня тестостерона важно потреблять достаточное количество магния, кальция, цинка, а также витаминов B, C, D и E. Также положительно на уровень этого гормона воздействуют насыщенные жиры и холестерин, содержащиеся в пище.

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Овощной омлет

Яйца содержат витамины A, B и D, необходимые для поддержания нормального уровня тестостерона. Желток содержит холестерин, важный для выработки гормона. Не случайно Рокки Бальбоа предпочитал после тренировок сырые яйца.

Картошка богата углеводами, важными для энергии и уровня тестостерона. Однако стоит избегать излишеств в виде пиццы, хлеба и фастфуда. Картошка фри, напротив, не приносит пользы здоровью.

Шпинат обогащен магнием, играющим ключевую роль в улучшении репродуктивной функции. Рецепт предлагает приблизительное ежедневное потребление магния для мужчин.

Фриттата

Сыр рикотта — отличный источник сывороточного протеина. Его аминокислотный состав помогает снизить уровень кортизола, гормона стресса, который влияет на уровень тестостерона. Базилик также содержит вещества, сдерживающие кортизол и борющиеся со стрессом, что способствует более эффективному выделению тестостерона. Бекон, в свою очередь, обогащает организм насыщенными жирами, белком и холестерином.

Креветки с соусом айоли

Креветки богаты витамином D, что положительно влияет на уровень тестостерона. Их можно заменить лососем или треской — рыбой, также насыщенной витамином D, белком и насыщенными жирами.