Врач Денисова обнаружила в красной рыбе уникальный антиоксидант

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Красная рыба, помимо своего легкоусвояемого белка, содержит уникальный антиоксидант, астаксантин, который благоприятно воздействует на здоровье человека, сообщила кандидат медицинских наук и врач-диетолог Наталья Денисова.

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Это вещество, относящееся к ксантофиллам, является мощным антиоксидантом и придаёт продуктам красный цвет. Астаксантин, обогащающий морскую рыбу, такую как лосось, креветки и другие виды, обладает положительными свойствами для сердечно-сосудистой системы, способен снижать уровень "вредного" холестерина и замедлять процессы старения зрения. Этот антиоксидант, входя в состав красной рыбы, проникает в ткани, улучшая зрение и оказывая благотворное воздействие на кровеносную систему, вязкость крови, физическую выносливость и обмен веществ при диабете и ожирении.

Денисова рекомендует употреблять красную рыбу 2-3 раза в неделю, чтобы поддерживать необходимый уровень астаксантина в организме. Вместе с приемом пищи астаксантин можно получать и в виде биологически активной добавки.