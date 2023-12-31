Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подкормка хлебом увеличит урожайность клубники
Как легко устранить с зеркал царапины и микротрещины
Специалисты рассказали, что такое порошковый маникюр
В Финляндии заявили, что закрытие границ с Россией усложняет жизни людей
За 2023 г животные чаще всего страдали бешенством в Новосибирской области
В Турции призвали страны Европы занять «единую позицию против массовых убийств» в Газе
Врач Каневская объяснила, почему баня положительно влияет на сон
Шикарные разноцветные гортензии станут гордостью хозяев
Латвия стала одним из крупнейших поставщиков игристого вина в Россию в 2023 году

Врач Денисова обнаружила в красной рыбе уникальный антиоксидант

1:11
Здоровье

Красная рыба, помимо своего легкоусвояемого белка, содержит уникальный антиоксидант, астаксантин, который благоприятно воздействует на здоровье человека, сообщила кандидат медицинских наук и врач-диетолог Наталья Денисова.

Врач Денисова обнаружила в красной рыбе уникальный антиоксидант
Фото: wikimedia.org by Schefferbird is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это вещество, относящееся к ксантофиллам, является мощным антиоксидантом и придаёт продуктам красный цвет. Астаксантин, обогащающий морскую рыбу, такую как лосось, креветки и другие виды, обладает положительными свойствами для сердечно-сосудистой системы, способен снижать уровень "вредного" холестерина и замедлять процессы старения зрения. Этот антиоксидант, входя в состав красной рыбы, проникает в ткани, улучшая зрение и оказывая благотворное воздействие на кровеносную систему, вязкость крови, физическую выносливость и обмен веществ при диабете и ожирении.

Денисова рекомендует употреблять красную рыбу 2-3 раза в неделю, чтобы поддерживать необходимый уровень астаксантина в организме. Вместе с приемом пищи астаксантин можно получать и в виде биологически активной добавки.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Популярное
Это нужно сделать с жимолостью, как только растает снег

Первый уход за кустами жимолости проводят сразу после пробуждения почек.

Уход за кустами жимолости начинается с обрезки
Простой торт без выпечки станет отличным десертом для вашего праздничного стола
Очень вкусный торт без выпечки готовится быстро: съедается до последней крошки
За неистовую радость из-за Белгорода украинцам устроят "жару как в аду"
"Новогодний": изумительный салат с крабовыми палочками и мандаринами 
"Смерть на Дніпрі": зачем украинская армия цепляется за берега Днепра Дмитрий Плотников "Треба бiльше": что делать с Украиной, счастливой от беды в Белгороде? Олег Володин Небензя пообещал россиянам победу в СВО уже в этом году Любовь Степушова
Время посева настало: посадите эти растения в зимой, и они зацветут уже этим летом
Эти упражнения помогут похудеть в домашних условиях без беговой дорожки
Пара мандаринов и пять минут: быстрый рулет к чаю без выпечки
Пара мандаринов и пять минут: быстрый рулет к чаю без выпечки
Последние материалы
Подкормка хлебом увеличит урожайность клубники
Как легко устранить с зеркал царапины и микротрещины
Специалисты рассказали, что такое порошковый маникюр
В Финляндии заявили, что закрытие границ с Россией усложняет жизни людей
За 2023 г животные чаще всего страдали бешенством в Новосибирской области
В Турции призвали страны Европы занять «единую позицию против массовых убийств» в Газе
Врач Каневская объяснила, почему баня положительно влияет на сон
Шикарные разноцветные гортензии станут гордостью хозяев
Латвия стала одним из крупнейших поставщиков игристого вина в Россию в 2023 году
Организаторы Международной премии РБ представили лонг-лист лучших в российском спорте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников