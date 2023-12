Врач Подзолков нашел привычки, помогающие избежать диабета

Врач Андрей Подзолков представил список привычек, способствующих предотвращению развития сахарного диабета. Согласно прогнозам Международной федерации диабета, к 2025 году количество заболевших этим недугом удвоится, достигнув 500 миллионов человек к 2030 году. Доктор Подзолков подчеркивает, что правильное питание и формирование здоровых пищевых привычек играют ключевую роль в предотвращении сахарного диабета.

Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.