Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
3 крема для кожи вокруг глаз против отеков
Газания способна цвести до заморозков
В Севастополе объявили воздушную тревогу, перекрыли движение по Крымскому мосту
Эксперты рассказали, как не купить автомобиль "с долгами" на вторичном рынке
Около 20 тысяч военных будут защищать небо над Россией в новогодние праздники
Президент Зеленский получил военный план на 2024 год
Экономия в "старой" Москве: тройка лучших предложений по аренде
ВС РФ уничтожили представителей ГУР и ВСУ, планирующих и исполняющих теракт в Белгороде
Финансовый астролог рассказала, как правильно встретить год Зеленого дракона

Диетолог Михалёва нашла самые вредные новогодние блюда на столе россиян

2:03
Здоровье

Подходя к новогодним праздникам, акцент на заботу о здоровье и правильном питании становится важным. Доктор медицинских наук и специалист по эндокринологии и диетологии из "СМ-Клиника" Оксана Михалёва поделилась своими наблюдениями с RT, подчеркивая потенциальные опасности для здоровья, связанные с блюдами на новогоднем столе.

Диетолог Михалёва нашла самые вредные новогодние блюда на столе россиян
Фото: https://www.sydneychristmaspartycruises.com.au/ by Jill Wellington is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Доктор Михалёва отметила, что сочетание высококалорийных, жирных, соленых и сладких блюд, а также употребление алкоголя, характерное для праздничного меню, может вызвать серьезные проблемы. Она подчеркнула риск обострения хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, возможное развитие острого панкреатита и негативное воздействие на тех, кто страдает от диабета и гипертонии. Кроме того, такой рацион может привести к увеличению массы тела и нарушению пищевого поведения в период праздников.

В ходе интервью был составлен рейтинг самых вредных блюд. Мясная нарезка заняла первое место. Михалёва пояснила, что такие деликатесы, как колбаса и балык, содержат большое количество жиров, соли и нитритов, способствующих образованию опасных канцерогенов — нитрозаминов.

На втором месте оказались популярные новогодние салаты, особенно те, где используются колбаса, картошка и майонез в избытке. Высокая калорийность и жирность таких салатов негативно сказываются на пищеварении и способствуют набору веса.

Третье место в списке занимает жареная курица, особенно с кожей. Михалёва подчеркнула, что жир, собирающийся под кожей, проникает в мясо, а корочка, образующаяся при жарке, содержит канцероген бензпирен. В сочетании с сладкими напитками и алкоголем такие блюда увеличивают риск лишнего веса и могут вызвать срочную госпитализацию из-за проблем с поджелудочной железой.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Популярное
Это нужно сделать с жимолостью, как только растает снег

Первый уход за кустами жимолости проводят сразу после пробуждения почек.

Уход за кустами жимолости начинается с обрезки
"Треба бiльше": что делать с Украиной, счастливой от беды в Белгороде?
За неистовую радость из-за Белгорода украинцам устроят "жару как в аду"
Очень вкусный торт без выпечки готовится быстро: съедается до последней крошки
"Новогодний": изумительный салат с крабовыми палочками и мандаринами 
"Смерть на Дніпрі": зачем украинская армия цепляется за берега Днепра Дмитрий Плотников "Треба бiльше": что делать с Украиной, счастливой от беды в Белгороде? Олег Володин Небензя пообещал россиянам победу в СВО уже в этом году Любовь Степушова
Время посева настало: посадите эти растения в зимой, и они зацветут уже этим летом
Эти упражнения помогут похудеть в домашних условиях без беговой дорожки
Пара мандаринов и пять минут: быстрый рулет к чаю без выпечки
Пара мандаринов и пять минут: быстрый рулет к чаю без выпечки
Последние материалы
Историк моды Васильев дал рекомендации по выбору наряда на Новый год
Врач Бережная рекомендовала запастись лекарствами перед Новым годом
Диетолог Михалёва нашла самые вредные новогодние блюда на столе россиян
Как правильно ругаться в салоне красоты - советы юриста и владельцев салонов
Умерла ведущая программы "Время" и "Голубых огоньков" Галина Зименкова
Автоэксперт Ревин поделился советами по сбережению машины в новогодние праздники
Названа причина боли в мышцах после тренировки
Шуфутинский: "Хочется пожить"
Зеленый свет Марса: ученые впервые увидели эту аномалию
Все ведущие каналы убирают из эфиров Лолиту и Киркорова после "голого шабаша" Ивлеевой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников