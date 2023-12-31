Диетолог Михалёва нашла самые вредные новогодние блюда на столе россиян

2:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Подходя к новогодним праздникам, акцент на заботу о здоровье и правильном питании становится важным. Доктор медицинских наук и специалист по эндокринологии и диетологии из "СМ-Клиника" Оксана Михалёва поделилась своими наблюдениями с RT, подчеркивая потенциальные опасности для здоровья, связанные с блюдами на новогоднем столе.

Фото: https://www.sydneychristmaspartycruises.com.au/ by Jill Wellington is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Доктор Михалёва отметила, что сочетание высококалорийных, жирных, соленых и сладких блюд, а также употребление алкоголя, характерное для праздничного меню, может вызвать серьезные проблемы. Она подчеркнула риск обострения хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, возможное развитие острого панкреатита и негативное воздействие на тех, кто страдает от диабета и гипертонии. Кроме того, такой рацион может привести к увеличению массы тела и нарушению пищевого поведения в период праздников.

В ходе интервью был составлен рейтинг самых вредных блюд. Мясная нарезка заняла первое место. Михалёва пояснила, что такие деликатесы, как колбаса и балык, содержат большое количество жиров, соли и нитритов, способствующих образованию опасных канцерогенов — нитрозаминов.

На втором месте оказались популярные новогодние салаты, особенно те, где используются колбаса, картошка и майонез в избытке. Высокая калорийность и жирность таких салатов негативно сказываются на пищеварении и способствуют набору веса.

Третье место в списке занимает жареная курица, особенно с кожей. Михалёва подчеркнула, что жир, собирающийся под кожей, проникает в мясо, а корочка, образующаяся при жарке, содержит канцероген бензпирен. В сочетании с сладкими напитками и алкоголем такие блюда увеличивают риск лишнего веса и могут вызвать срочную госпитализацию из-за проблем с поджелудочной железой.