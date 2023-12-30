The Conversation: главная черта диеты долгожителей — обилие растительной пищи

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пять полезных привычек, способствующих улучшению здоровья и продлению жизни, были представлены в материале The Conversation. Установлено, что гены определяют лишь около 25% продолжительности жизни, в то время как оставшиеся 75% зависят от условий жизни и привычек.

Фото: https://www.ph2nutrition.com/pages/everything-you-need-to-know-about-therapeutic-diets

Во-первых, употребление преимущественно растительной пищи связано с более долгой жизнью. Растительные продукты, богатые антиоксидантами и клетчаткой, способствуют снижению уровня воспаления, что снижает риск развития рака и болезней органов пищеварения.

Во-вторых, поддержание здорового веса играет ключевую роль в продлении жизни, поскольку ожирение увеличивает риск различных заболеваний, сокращающих продолжительность жизни.

В-третьих, регулярная физическая активность также оказывает положительное воздействие на здоровье, защищая от хронических заболеваний, снижая стресс и улучшая психическое благополучие.

В-четвертых, отказ от курения и вейпинга важен для улучшения качества и продолжительности жизни, поскольку курение связано с множеством заболеваний и сокращением продолжительности жизни.

В-пятых, избегание социальной изоляции снижает риск ранней смертности и развития различных заболеваний, таких как болезни сердца, инсульт, деменция, тревога и депрессия. Хотя точные механизмы этого влияния требуют дополнительных исследований, одиночество считается фактором, оказывающим негативное воздействие на физическое здоровье.