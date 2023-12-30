Диетолог Ионова: из-за большого количества жирной еды на новогоднем столе может возникнуть изжога

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Лидия Ионова напомнила, что при переедании и недостатке физической активности в новогоднюю ночь может возникнуть изжога.

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Изжога может проявиться как признак рефлюксной болезни. При этом недуге происходит попадание желчи из желудка в пищевод. Ситуация в этом случае усугубится, если после еды сразу лечь спать, отметила врач. Она рекомендовала после застолья сначала погулять, а также не допустить переедания.

Кроме того, жирная пища тоже может спровоцировать изжогу, сказала Ионова.

"Если это проблема с жёлчным пузырём, то еда должна быть умеренной жирности и обязательно содержать пищевые волокна, например, из овощей или фруктов", — пояснила Ионова в разговоре с Общественной службой новостей.

При проблемах с желчным пузырём следует есть как можно меньше копчёных продуктов, икры, салатов с майонезом.

Вместо колбасы лучше приготовить запечённое мясо, и подать на праздничный стол больше овощей, в том числе зелёных, добавила Ионова.