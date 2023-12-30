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Врач Мельникова: при похмелье нельзя опохмеляться и пить Парацетамол

1:36
Здоровье

Врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиника" Екатерина Мельникова проанализировала популярные у россиян способы борьбы с похмельем, и объяснила, почему они не работают.

Врач Мельникова: при похмелье нельзя опохмеляться и пить Парацетамол
Фото: openverse by Ktoine is licensed under CC BY-SA 2.0

Эксперт уверена, что опохмеляться на следующий день после обильного возлияния не стоит. Наутро после злоупотребления алкоголем у человека выделяется много ацетальдегида, который характеризуется тошнотой и головной болью. А с новой порцией спиртного выделяется дофамин, который вступает в реакцию с ацетальдегидом. Результатом этого взаимодействия становится новое вещество, которое способствует ускоренному возникновению алкогольной зависимости.

Вместе с тем рассол после злоупотребления спиртным пить можно смело, главное, это должен быть именно рассол от солёных огурцов, а не маринад с уксусом, пишет Газета.Ru.

При тошноте с похмелья нужно пить больше чистой воды и постараться вызвать рвоту. При этом противорвотные препараты принимать нельзя, они могут плохо повлиять на сердечный ритм, напомнила врач.

При этом с Парацетамолом при головной боли с похмелья нужно быть осторожнее, считает Мельникова.

"Это самый гепатотоксический препарат. Суточная доза Парацетамола для взрослых не должна превышать четырех граммов, рекомендовано принимать однократно не более одного грамма (две таблетки). Но в сочетании с алкоголем даже треть дозы лекарственного препарата будет достаточно, чтобы вызвать печеночную недостаточность", — пояснила врач.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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