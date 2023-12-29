Врач Калюжная посоветовала не использовать препараты против похмелья

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Главный врач медицинского стационара "Гармония" и психиатр-нарколог Марина Калюжная предостерегла россиян от использования препаратов от похмелья, рассола и сырых яиц, утверждая, что они не только не избавят от неприятных симптомов, но могут также привести к отравлению или сальмонеллезу.

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Врач рекомендует избегать приема препаратов после похмелья, так как этиловый спирт, содержащийся в большинстве лекарств, может быть несовместим с алкоголем, что приводит к возможному отравлению. Вместо того чтобы экспериментировать с самолечением, она призывает обращаться к врачу, подчеркивая, что очищающая капельница под присмотром медика может оказаться более эффективной, чем покупка препаратов без рецепта, сообщает URA.RU.

Калюжная также развенчала народные мифы о целебной силе рассола и сырых яиц при похмелье, отмечая, что они не оказывают реального влияния на уровень электролитов и не помогут справиться с тяжелыми симптомами, а скорее могут вызвать сальмонеллез.

Нарколог также указала на основные симптомы похмелья, такие как боль в теле, диарея, усиленное потоотделение, и иногда повышение температуры. Она объяснила, что похмелье является следствием интоксикации организма, вызванной разложением алкоголя на этанол и ацетальдегид, являющимися сильными токсинами. Попадание этих веществ в клетки мозга приводит к задержке выработки вазопрессина, что вызывает диурез, потоотделение, рвоту и диарею, усугубляя потерю жидкости.