Психотерапевт, психиатр-нарколог, главный врач клиники "АлкоСпас" Александр Поликарпов рассказал, что делать, чтобы не мучиться от похмелья после обильного застолья.
Если похмелье не очень сильное, человеку нужно просто много пить и отдыхать. Причём о последствиях употребления алкоголя лучше подумать заранее, напоминает Газета.Ru.
"Хорошо закусывайте, но не сладостями, пейте много чистой воды. Желательно после любого алкогольного напитка выпивать стакан воды. Это уменьшит неприятные симптомы в будущем", — сказал Поликарпов.
Неприятные ощущения говорят о том, что организм выводит продукты распада алкоголя — яды. Нужно больше лежать, пить много жидкости, просто чистой воды. Можно добавить рассол и спортивные напитки, которые помогут пополнить баланс электролитов в организме.
Однако если человек имеет хронические заболевания, сильное похмелье может пагубно повлиять на все системы организма и даже быть опасным для жизни.
"Если есть рвота, учащенное сердцебиение, сильная слабость, обморочное состояние, то важно вызвать врача на дом", — добавил Поликарпов.
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