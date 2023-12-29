Нарколог рассказал, как справиться с похмельем: нужно закусывать и пить много чистой воды

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психотерапевт, психиатр-нарколог, главный врач клиники "АлкоСпас" Александр Поликарпов рассказал, что делать, чтобы не мучиться от похмелья после обильного застолья.

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Если похмелье не очень сильное, человеку нужно просто много пить и отдыхать. Причём о последствиях употребления алкоголя лучше подумать заранее, напоминает Газета.Ru.

"Хорошо закусывайте, но не сладостями, пейте много чистой воды. Желательно после любого алкогольного напитка выпивать стакан воды. Это уменьшит неприятные симптомы в будущем", — сказал Поликарпов.

Неприятные ощущения говорят о том, что организм выводит продукты распада алкоголя — яды. Нужно больше лежать, пить много жидкости, просто чистой воды. Можно добавить рассол и спортивные напитки, которые помогут пополнить баланс электролитов в организме.

Однако если человек имеет хронические заболевания, сильное похмелье может пагубно повлиять на все системы организма и даже быть опасным для жизни.

"Если есть рвота, учащенное сердцебиение, сильная слабость, обморочное состояние, то важно вызвать врача на дом", — добавил Поликарпов.