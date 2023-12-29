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Нарколог рассказал, как справиться с похмельем: нужно закусывать и пить много чистой воды

1:17
Здоровье

Психотерапевт, психиатр-нарколог, главный врач клиники "АлкоСпас" Александр Поликарпов рассказал, что делать, чтобы не мучиться от похмелья после обильного застолья.

Нарколог рассказал, как справиться с похмельем: нужно закусывать и пить много чистой воды
Фото: openverse by Ktoine is licensed under CC BY-SA 2.0

Если похмелье не очень сильное, человеку нужно просто много пить и отдыхать. Причём о последствиях употребления алкоголя лучше подумать заранее, напоминает Газета.Ru.

"Хорошо закусывайте, но не сладостями, пейте много чистой воды. Желательно после любого алкогольного напитка выпивать стакан воды. Это уменьшит неприятные симптомы в будущем", — сказал Поликарпов.

Неприятные ощущения говорят о том, что организм выводит продукты распада алкоголя — яды. Нужно больше лежать, пить много жидкости, просто чистой воды. Можно добавить рассол и спортивные напитки, которые помогут пополнить баланс электролитов в организме.

Однако если человек имеет хронические заболевания, сильное похмелье может пагубно повлиять на все системы организма и даже быть опасным для жизни.

"Если есть рвота, учащенное сердцебиение, сильная слабость, обморочное состояние, то важно вызвать врача на дом", — добавил Поликарпов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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