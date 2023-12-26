Диетолог Чехонина рассказала, что поможет предотвратить похмелье

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чтобы избежать появления похмелья, рекомендуется начать подготовку к застолью задолго до его начала, уделяя внимание разнице между употреблением алкоголя натощак и во время приема пищи.

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Врач-диетолог Юлия Чехонина подчеркнула в программе "Москва 24", что употребление алкоголя на пустой желудок оказывает более агрессивное воздействие, чем при обычном режиме питания.

Поэтому важно заранее поесть, чтобы избежать негативных последствий в виде похмелья, хотя бы за 3-4 часа до начала празднования Нового года.

В случае неудачи и наступления похмелья следует знать, что рассолы могут усугубить симптомы алкогольного синдрома, так как способствуют задержке жидкости. Первостепенная задача — восполнить утраченное количество жидкости. Для этого рекомендуется выбирать напитки, способствующие как восполнению, так и выводу жидкости.

Минеральная вода, содержащая ионы калия, магния и кальция, может помочь в восстановлении нарушенного электролитного баланса.

Также полезны напитки, обладающие свойствами жаждоутоления и способствующие выводу продуктов распада алкоголя, такие как отвары шиповника, различные травяные чаи и зеленый чай.

Для поддержания организма рекомендуется включить в рацион легкую жидкую пищу. Холодец, богатый белком и легкоусвояемый организмом, может быть полезным вариантом. Важно помнить, что похмелье представляет собой интоксикацию, а следовательно, отравление, аналогичное воздействию вредных веществ.

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями находятся в зоне риска из-за резкого скачка давления, который может вызвать инфаркт или инсульт.