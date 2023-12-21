Эндокринолог Ирина Скорогудаева в беседе с Pravda.Ru прокомментировала новость о том, что причиной смерти 29-летнего шоумена Дмитрия Красилова могла стать эндокринопатия.

Медик объяснила, что алкоголь может спровоцировать летальный исход.

Скородуева отметила, что ситуация усугубляются при наличии ожирения.

"С ожирением уже проблемы с надпочечниками были, и с щитовидной железой. Тут такая уже системная проблема. Потому что здесь меняется весь фон гормонов и мужских, и женских. Потому что, как правило, при ожирении возникает так называемый метаболический синдром. Скорее всего, вот эта ситуация была. Метаболический синдром — это повышенный сахар. Это поджелудочная железа виновата. И действительно при её проблемах она снижает выработку инсулина", — рассказала врач.