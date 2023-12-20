Baza: Причиной смерти Дмитрия Красилова стала эндокринопатия

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Медицинское исследование показало, от чего умер артист Дмитрий Красилов, известный как Пухляш.

Фото: Фото: vk.com/krasilov94

Telegram-канала Baza сообщил, что по предварительной версии причиной смерти Дмитрия Красилова стала эндокринопатия — болезнь, которая характеризуется нарушением работы эндокринных желез. Анализ выявил в крови шоумена алкоголь.

По иноформации Telegram-канала, специалисты взяли анализы и на содержание запрещённых веществ. Их результаты будут готовы через несколько недель.

Ранее сердечно-сосудистый хирург Сабир Айдаев предположил, что смерть Красилова могла наступить из-за ожирения сердца.