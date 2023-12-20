Медицинское исследование показало, от чего умер артист Дмитрий Красилов, известный как Пухляш.
Telegram-канала Baza сообщил, что по предварительной версии причиной смерти Дмитрия Красилова стала эндокринопатия — болезнь, которая характеризуется нарушением работы эндокринных желез. Анализ выявил в крови шоумена алкоголь.
По иноформации Telegram-канала, специалисты взяли анализы и на содержание запрещённых веществ. Их результаты будут готовы через несколько недель.
Ранее сердечно-сосудистый хирург Сабир Айдаев предположил, что смерть Красилова могла наступить из-за ожирения сердца.
Несколько факторов объясняют, почему рождественский кактус может поникнуть.