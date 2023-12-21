Доктор медицинских наук Андрей Шестаков: маска даёт 15 процентов защиты, и это хорошо

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Эксперт Pravda.Ru рассказал, нужно ли сейчас всем носить защитные маски из-за ОРВИ и усиленно принимать витамины.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Впервые после долгого перерыва в России вводится масочный режим. Правда, не в целом в стране, а в Санкт-Петербурге при посещении массовых общественных мероприятий. Андрей Шестаков считает, что при необходимости масочный режим можно распространить повсеместно.

"Я ничего страшного в масках не вижу. Я долго проработал в хирургии. Все врачи в масках спокойно ходят, и ничего в этом нет. В местах общественного пользования хоть пусть 15% максимум, что даёт эта маска в случае большого скопления людей и вирусов, которые существуют. Но эти 15% в условиях массового скопления народа тоже кое-что дают. Я смотрю ситуацию в подмосковных школах. Порядка 20% заболевших в каждом классе. В Москве — то же самое. Как-то надо вводить режимы. Где это необходимо, я бы маски вводил однозначно, без вопросов", — уверен учёный.

В период сезонного всплеска ОРВИ врач не видит ничего предосудительного в усиленном приёме витаминов, но, предупреждает - на каждый организм они действуют по-разному.

"Сказать, что от витаминов толку 0, на меня сразу набросится куча людей, которые на этом большие деньги зарабатывают. Мы должны понимать простую вещь: витамин, как и любой препарат, который мы принимаем, четко зависит от того, организма, куда его мы вводим. На одних он показывает какую-то реакцию, на других — нет. Это все равно, что проводили каждую весну капельное введение витаминов и прочего в больницах в порядке поддержания. Вреда нет. Большой пользы по времени реакции — тоже. Тем не менее, да", — голосует за "витаминную терапию" эксперт нашего издания.

В качестве дополнения доктор медицинских наук приводит интересный факт из прошлого - как прогнать инфекцию из организма.

"В старые времена, когда в России поголовно нюхали табак и постоянно чихали, потому что нюхнули, вот вам и очистка носовой полости как таковая. Чеснок. И, самое главное, почаще полощите горло как таковое: утром, вечером, в обед. Обязательно прополоскайте именно по-настоящему. Не просто рот, а чтобы в горло. Смывайте всю эту заразу и грязь", — даёт практический совет медик.