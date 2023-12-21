В традиционной сфере наркологии, алкоголизм определяется как зависимость, вызванная регулярным употреблением алкоголя. Однако, существует и альтернативный взгляд, согласно которому алкогольная зависимость представляет собой следствие психического расстройства, известного как аддиктивное расстройство. Заведующий кафедрой наркомании и токсикомании ИНОПР Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, психиатр-нарколог Лев Благов подчеркнул, что алкоголизм, подобно кашлю, представляет собой всего лишь клинический признак, симптом, который является следствием аддиктивного расстройства.
Нарколог утверждает, что и в случае кашля и алкоголизма речь идет о клинических проявлениях, являющихся признаками болезней, таких как туберкулез или аддиктивное расстройство. Аддиктивная болезнь представляет собой патологию пристрастия, в основе которой всегда присутствует смысл, стоящий за определенными вещами и действиями.
Психиатр-нарколог рассматривает ситуацию, где человек, не страдающий алкоголизмом, оказывается на мероприятии, где популярно потребление алкоголя. В этом контексте он ищет кого-то, с кем мог бы идентифицироваться, и обращает внимание на выпивающего друга как на авторитет. Атмосфера псевдопозитива становится привлекательной, формируя контекстное отождествление опьянения с понятиями красивой жизни, веселой музыки и счастья, сообщает Газета.Ru.
Эти смыслы служат основой для будущей наркотической доминанты, когда они инфантильно, но стойко закрепляются в сознании. Таким образом, человек начинает ассоциировать "счастье" с наркотизацией, в данном случае, с употреблением алкоголя.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".