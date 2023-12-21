Нарколог Благов рассказал, как люди заражаются алкоголизмом

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В традиционной сфере наркологии, алкоголизм определяется как зависимость, вызванная регулярным употреблением алкоголя. Однако, существует и альтернативный взгляд, согласно которому алкогольная зависимость представляет собой следствие психического расстройства, известного как аддиктивное расстройство. Заведующий кафедрой наркомании и токсикомании ИНОПР Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, психиатр-нарколог Лев Благов подчеркнул, что алкоголизм, подобно кашлю, представляет собой всего лишь клинический признак, симптом, который является следствием аддиктивного расстройства.

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Нарколог утверждает, что и в случае кашля и алкоголизма речь идет о клинических проявлениях, являющихся признаками болезней, таких как туберкулез или аддиктивное расстройство. Аддиктивная болезнь представляет собой патологию пристрастия, в основе которой всегда присутствует смысл, стоящий за определенными вещами и действиями.

Психиатр-нарколог рассматривает ситуацию, где человек, не страдающий алкоголизмом, оказывается на мероприятии, где популярно потребление алкоголя. В этом контексте он ищет кого-то, с кем мог бы идентифицироваться, и обращает внимание на выпивающего друга как на авторитет. Атмосфера псевдопозитива становится привлекательной, формируя контекстное отождествление опьянения с понятиями красивой жизни, веселой музыки и счастья, сообщает Газета.Ru.

Эти смыслы служат основой для будущей наркотической доминанты, когда они инфантильно, но стойко закрепляются в сознании. Таким образом, человек начинает ассоциировать "счастье" с наркотизацией, в данном случае, с употреблением алкоголя.