Россияне планомерно меняют свои пищевые привычки, что позволило продлить продолжительность жизни на 10 лет, сообщили аналитики.
Так, по данным аналитиков, за последние 30 лет продолжительность жизни стала больше на десять лет и составляет 73 года благодаря здоровому питанию и смены пищевых привычек.
По мнению экспертов, развитие сельского хозяйства сыграло в этом ключевую роль. Гражданам страны стали доступные экологически чистые фермерские продукты: мясо, яйца, молоко.
"Например, в 1999–2000 году на россиянина в среднем приходилось 45 килограммов мяса и мясопродуктов. Затем потребление мяса устойчиво росло на протяжении более чем 20 лет, а последние 5 лет ежегодно ставится новый рекорд по этому показателю", — пояснили эксперты Россельхозбанка РИА Новости.
На рынке стали доступны не только курица и свинина, но и баранина, утятина. Кроме прочего, рынок пополнился овощами и молочными продуктами за счёт развития аграрного сектора и увеличения удоев.
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