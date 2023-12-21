РСХБ: из-за смены питания россияне стали жить дольше не 10 лет

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Россияне планомерно меняют свои пищевые привычки, что позволило продлить продолжительность жизни на 10 лет, сообщили аналитики.

Фото: http://static.ernur.kz/

Так, по данным аналитиков, за последние 30 лет продолжительность жизни стала больше на десять лет и составляет 73 года благодаря здоровому питанию и смены пищевых привычек.

По мнению экспертов, развитие сельского хозяйства сыграло в этом ключевую роль. Гражданам страны стали доступные экологически чистые фермерские продукты: мясо, яйца, молоко.

"Например, в 1999–2000 году на россиянина в среднем приходилось 45 килограммов мяса и мясопродуктов. Затем потребление мяса устойчиво росло на протяжении более чем 20 лет, а последние 5 лет ежегодно ставится новый рекорд по этому показателю", — пояснили эксперты Россельхозбанка РИА Новости.

На рынке стали доступны не только курица и свинина, но и баранина, утятина. Кроме прочего, рынок пополнился овощами и молочными продуктами за счёт развития аграрного сектора и увеличения удоев.