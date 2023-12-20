Врач Умнов назвал продукты для быстрого выздоровления от простуды и гриппа

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хирург Александр Умнов рассказал, каике продукты полезны для быстрого восстановления после гриппа и других болезней. По его словам, это изюм, льняная каша и брусника.

Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look

Как уточнил специалист, во время гриппа и простуды необходимо употреблять те продукты, которые повышают иммунитет. Поэтому важно не забывать об овощах и фруктах, ведь они богаты витаминами А и С (цитрусовые, зелёный лук, морковь, смородина).

Также врач рекомендует твёрдые сыры и нежирную рыбу. Необходимо, чтобы в период лечения питание было трёхразовым и сбалансированным по белкам, жирам, углеводам и микроэлементам.

Однако следует и исключить часть продуктов — в том числе, жареную пищу, алкоголь и продукты, повышающие брожение в кишечнике (бобы, виноград). По словам Умном, нужно соблюдать питьевой режим, употребляя в день как минимум два литра жидкости.