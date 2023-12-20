Гастроэнтеролог Ломова: больше всего печени вредят коктейли, ликёры и шампанское

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиника" Валерия Ломова напомнила, что алкоголь в любом виде "бьёт" по печени, вызывая разрушения в её клетках и способствуя развитию фиброза, который может закончиться циррозом этого органа.

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Самыми ядовитыми для организма оказываются всевозможные коктейли, в которых очень много сахара, красителей и прочих вредных добавок, пишет Газета.Ru.

Очень опасен для организма человека ликёр из-за чрезмерного количества сахара и спирта, отметила Ломова. Ликёр приятно пить, он ошибочно кажется лёгким напитком, однако от этого он не становится менее вредным, подчеркнула она.

Очень вредит печени и самый популярный новогодний напиток — шампанское.

"Для его изготовления требуется большое количество сахара, а также в нем содержится колоссальное количество газа, которое быстро вызывает опьянение и провоцирует процессы гниения в кишечнике", — объяснила Ломова.

А лучше всего печень переносит сухое красное или белое вино, которое не оказывает такого губительного воздействия на печень, как другие напитки, поскольку содержит ресвератрол и другие антиоксиданты. Также в минимальных дозах относительно безопасными можно считать качественную водку и коньяк, добавила врач.

Какой вред может принести шампанское? Шампанское — польза и вред для здоровья.