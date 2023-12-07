Гепатолог Ломова назвала самые опасные для печени продукты

1:36 Your browser does not support the audio element. Наука

Главным врагом для печени является алкоголь, который прямо атакует гепатоциты (клетки печени), вызывая фиброз. Это может стать предпосылкой для развития цирроза печени, как отметила врач-гастроэнтеролог из центра гепатологии "СМ-Клиника" Валерия Ломова, беседуя с "Газета.Ru". Она перечислила продукты, которые считаются наиболее вредными для печени.

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"Также вредны для здоровья печени продукты с высоким содержанием животного жира, такие как сливочное масло, сало, маргарин, колбасы, сосиски, жирные сорта мяса (баранина, свинина, утка, гусь), пирожные, торты, мучные изделия, полуфабрикаты и фастфуд", — добавила Ломова.

Врач также отметила, что избыточное потребление фруктозы может привести к жировому перерождению печени. "Фрукты полезны, но их следует употреблять с умеренностью. Лучше выбирать несладкие ягоды", — подчеркнула она.

Ломова также обратила внимание на вред сахара, избыточное потребление которого приводит к повышению уровня глюкозы в крови и может стать причиной жировой болезни печени. Поэтому она рекомендовала воздерживаться от избыточного потребления белого сахара, соков, газированных напитков, шоколада, десертов и подобных продуктов.

"Также вредны для здоровья печени могут быть консервы и полуфабрикаты из-за высокого содержания соли, консервантов и стабилизаторов в этих продуктах", — заключила Ломова.