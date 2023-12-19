Врач Драпкина назвала 5 непреложных правил новогоднего застолья, которые должен знать каждый

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина предупреждает о рисках "синдрома праздничного сердца" в новогоднюю ночь.

Фото: openverse by ShedBOy^ is licensed under CC BY 2.0

Острые нарушения сердечного ритма, вызванные употреблением алкоголя, жирной пищи и стресса, могут привести к тяжелым последствиям, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Врач дает рекомендации для безопасного застолья, включая умеренное употребление алкоголя, физическую активность и контроль за стрессом.

Также выделены опасные симптомы, при возникновении которых следует обратиться за медицинской помощью.

Драпкина дает ценные советы, как избежать "синдрома праздничного сердца" в новогоднюю ночь.

Среди рекомендаций врача:

умеренное питание и употребление алкоголя,

физическая активность,

управление стрессом

осторожность с лекарствами, применяемыми для облегчения симптомов похмелья

Акцент делается на важности заботы о сердечно-сосудистой системе и принятии мер в случае возникновения аритмии.