Врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова в беседе с Pravda.Ru объяснила, в каким негативным последствиям может привести неправильная депиляция.
Дерматолог рассказала, что выбор между шугарингом и воском зависит от личных предпочтений.
Он назвала ошибки, которые иногда совершают люди в процессе депиляции.
"Люди бреют иногда грязными бритвами волосы. Перед тем, как приступить к бритью, бритву нужно продезинфицировать как следует (и бритву, и кожу). И нужно бритву вести по ходу роста волос желательно. Потому что когда ведешь против хода волос, очень часто инфицирование происходит, воспалятся волосяные фолликулы", — объяснила эксперт.
Егорова посоветовала не пытаться выковыривать волосы пальцами.
Последствиями неудачной депиляции, по словам специалиста, могут быть вросшие волосы, инфицирование, фолликулиты, дерматиты.
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