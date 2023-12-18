Врач-дерматолог рассказала об ошибках при процедуре депиляции

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова в беседе с Pravda.Ru объяснила, в каким негативным последствиям может привести неправильная депиляция.

Фото: "Сердце" by radev is licensed under CC BY 2.0.

Дерматолог рассказала, что выбор между шугарингом и воском зависит от личных предпочтений.

Он назвала ошибки, которые иногда совершают люди в процессе депиляции.

"Люди бреют иногда грязными бритвами волосы. Перед тем, как приступить к бритью, бритву нужно продезинфицировать как следует (и бритву, и кожу). И нужно бритву вести по ходу роста волос желательно. Потому что когда ведешь против хода волос, очень часто инфицирование происходит, воспалятся волосяные фолликулы", — объяснила эксперт.

Егорова посоветовала не пытаться выковыривать волосы пальцами.

Последствиями неудачной депиляции, по словам специалиста, могут быть вросшие волосы, инфицирование, фолликулиты, дерматиты.

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