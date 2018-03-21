Лазерная эпиляция приобретает всё большую популярность в нашей стране. Но не все желающие могут ею воспользоваться, отдавая себе отчёт в том, что это достаточно серьёзная процедура. Ее лучше проводить только в сертифицированных и специализированных медицинских центрах. Все подробности "Правда.Ру" выяснила у специалистов медицинского центра EPILAS.
Удаление нежелательных волос на теле — одна из самых древних косметологических процедур. И чем дальше человек отстоит от своих волосатых предков, тем более эта процедура будет востребована.
Но во все времена перед желающими удалить волосы стоял извечный вопрос — ликвидировать их на короткий период и почти безболезненно или на длительное время, но зато терпеть, как пытку. Однако нужно заметить, что даже выбравшие первое со временем сталкиваются отнюдь не с легкими проблемами: раздражением, вросшими волосами и прочими неудобствами.
Со временем встал и вопрос цены на подобные процедуры. Опять же, двояко: можно удалять нежелательные волосы дешево, но ненадолго, а можно избавиться от них раз и навсегда, однако придется за это прилично заплатить.
Именно поэтому на смену технологиям вчерашнего дня — бритью, эпиляции воском и сахаром — стали приходить аппаратные методы избавления от нежелательных волос. Не будем здесь перечислять все их виды, скажем только одно — самой прогрессивной, популярной и хорошо зарекомендовавшей себя процедурой стала лазерная эпиляция.
Лазеры бывают нескольких видов в зависимости от предназначения:
Стереотипов на этот счет бытует множество. Но истина в том, что лазер просто должен быть профессионального уровня, желательно от известного в мире производителя. Все зависит на самом деле от квалификации и опыта врача, который проводит процедуру.
Спор про оборудование подогревают, как правило, те, кто оказывает услугу, и тратят на технику значительные средства.
Наша рекомендация — не нужно всерьез задумываться об оборудовании, на котором вы делали процедуру, или доверять мнениям о том, что какая-то аппаратура более эффективна, какая-то — менее. Поверьте, эффективность процедуры зависит практически только от ваших физиологических особенностей и профессионализма доктора, проводящего эту процедуру.
Но проверить, какая используется медцентром или салоном техника, все же стоит. Если вы увидите откровенно дешевые, чаще всего китайские аналоги, то вероятнее всего те, кто услугу предоставляет, экономят не только на лазере. Дешевизна оборудования чаще стоит бок о бок со сроком его службы, и если медцентр или салон нацелены на долгую работу в сфере косметологии, они просто не будут вкладывать средства в плохую медицинскую технику.
Первое, что нужно четко понимать: лазерная эпиляция — это медицинская процедура.
Соответственно, у нее есть свои показания и противопоказания. С показаниями более-менее понятно — решение о том, как вам выглядеть, принимаете только вы… Но:
вас от всего этого раз и навсегда спасет именно лазерная эпиляция.
Естественно, у этой процедуры есть и противопоказания. Причем некоторые из них абсолютные (такие, при которых процедура вообще невозможна), какие-то — относительные (это когда процедуру провести можно, но только по предварительному согласованию с врачом).
Итак, абсолютно противопоказана лазерная эпиляция при:
Относительные противопоказания такие:
Кроме того, нельзя забывать, что люди хоть и похожи по строению тела, но у всех есть индивидуальные особенности. Поэтому некоторым из клиентов требуется только несколько процедур, а некоторые не видят эффекта даже после 10-12 сеансов. Давайте разбираться, почему так происходит…
Большее количество процедур требуется обычно в таких случаях…
Кроме того, отнеситесь с настороженностью к "специалистам", которые обещают избавить вас от проблем с нежелательными волосами за одну-две процедуры, да еще и назначают повторную процедуру через одну-две недели после первой. Имейте в виду, если вы действительно хотите избавиться от волос в некоторых местах навсегда — повторную процедуру надо проводить не ранее чем через три-пять недель.
Дело в том, что любой лазер воздействует на фолликул через растущий в нем волос. К сожалению, природа волос такова, что растет их всего 10-20 процентов из всех возможных, остальные 80-90 процентов фолликулов находятся в спящем состоянии и начнут расти позднее. Так, постоянно чередуясь, они обеспечивают стабильный волосяной покров. Как раз поэтому для избавления от нежелательных волос навсегда и требуется шесть-десять процедур.
В общем, курс лазерной эпиляции — дело не быстрое, потребуется от 6 до 12 месяцев до полного прекращения появления новых волос при, разумеется, профессиональном подходе к проведению процедуры.
Лазер — это не воск, он не делает вашу кожу гладкой после выхода из процедурного кабинета. Кроме того, волосы выпадают на 10-14 день, параллельно с ними растут новые. В начале курса может даже казаться, что вы потратили деньги и время напрасно.
Однако же после второй процедуры вы уже заметите, что новых волос появляется значительно меньше, чем было раньше.
Лазерная эпиляция — процедура медицинская и в каждом случае индивидуальная. К сожалению, эффективность предсказать сложно, как и требуемое количество процедур для достижения желаемого результата.
Это и генетическая предрасположенность, и гормональный фон, и участок тела, и тип волос и кожи.
Людям с сильным ростом волос необходимо учитывать, что для сохранения достигнутого результата может требоваться повторная обработка участков тела каждый год, но с уменьшенным количеством процедур (одна-три в год).
Надо помнить одно — отсутствовать эффект от лазерной эпиляции не может в принципе. Просто в редких случаях гормональный фон не дает зафиксироваться результату на долгий промежуток времени.
Удалить волосы бритвенным станком в зонах, где будет использоваться лазер — это не шутка косметолога, это обязательное требование, напрямую связанное с эффективностью будущей процедуры и комфортом для вас во время ее проведения. И вот в чем причины:
EPILAS — специализированный медицинский центр. Здесь количество процедурных кабинетов совпадает с числом дорогостоящих единиц оборудования, и ни одно из них не стоит без дела, как и работающие здесь врачи, являющиеся экспертами в аппаратной косметологии.
Результат этого — высокое качество услуги по максимально низкой стоимости.
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