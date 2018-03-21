Лазерная эпиляция — за и против. Экспертиза от EPILAS

Лазерная эпиляция приобретает всё большую популярность в нашей стране. Но не все желающие могут ею воспользоваться, отдавая себе отчёт в том, что это достаточно серьёзная процедура. Ее лучше проводить только в сертифицированных и специализированных медицинских центрах. Все подробности "Правда.Ру" выяснила у специалистов медицинского центра EPILAS.

Почему выбирают лазерную эпиляцию

Удаление нежелательных волос на теле — одна из самых древних косметологических процедур. И чем дальше человек отстоит от своих волосатых предков, тем более эта процедура будет востребована.

Но во все времена перед желающими удалить волосы стоял извечный вопрос — ликвидировать их на короткий период и почти безболезненно или на длительное время, но зато терпеть, как пытку. Однако нужно заметить, что даже выбравшие первое со временем сталкиваются отнюдь не с легкими проблемами: раздражением, вросшими волосами и прочими неудобствами.

Со временем встал и вопрос цены на подобные процедуры. Опять же, двояко: можно удалять нежелательные волосы дешево, но ненадолго, а можно избавиться от них раз и навсегда, однако придется за это прилично заплатить.

Именно поэтому на смену технологиям вчерашнего дня — бритью, эпиляции воском и сахаром — стали приходить аппаратные методы избавления от нежелательных волос. Не будем здесь перечислять все их виды, скажем только одно — самой прогрессивной, популярной и хорошо зарекомендовавшей себя процедурой стала лазерная эпиляция.

Лазеры бывают нескольких видов в зависимости от предназначения:

Рубиновый лазер. В 1960 году впервые для избавления от нежелательных волос был использован рубиновый лазер с длиной волны 694 нм. В некоторых медицинских центрах он применяется, кстати, до сих пор. Главная особенность этого лазера состоит в том, что использовать его можно только на светлой коже и только с темными волосами. Во всем виноват меланин — пигмент, окрашивающий нашу радужку глаз, волосы и кожу. Дело в том, что лазерный луч с длиной волны 694 нм активно поглощается как раз этим пигментом. Соответственно, на темной коже он может оставить светлые пятна.

В 1960 году впервые для избавления от нежелательных волос был использован рубиновый лазер с длиной волны 694 нм. В некоторых медицинских центрах он применяется, кстати, до сих пор. Главная особенность этого лазера состоит в том, что использовать его можно только на светлой коже и только с темными волосами. Во всем виноват меланин — пигмент, окрашивающий нашу радужку глаз, волосы и кожу. Дело в том, что лазерный луч с длиной волны 694 нм активно поглощается как раз этим пигментом. Соответственно, на темной коже он может оставить светлые пятна. Александритовый лазер. Естественно, избавиться от нежелательного волосяного покрова навсегда захотели не только люди со светлой кожей. И в конце 1990 года появился лазер второго поколения — александритовый. Длина волны такого лазера настраивается в зависимости от цвета кожи и волоса. Его диапазон — от 700 до 820 нм. Но даже этот "золотой стандарт" тех времен не смог удовлетворить все запросы. Дело в том, что он не подходит людям со слишком темной кожей. Кроме того, существовал высокий риск получения ожогов, особенно если процедуру проводил новичок.

Естественно, избавиться от нежелательного волосяного покрова навсегда захотели не только люди со светлой кожей. И в конце 1990 года появился лазер второго поколения — александритовый. Длина волны такого лазера настраивается в зависимости от цвета кожи и волоса. Его диапазон — от 700 до 820 нм. Но даже этот "золотой стандарт" тех времен не смог удовлетворить все запросы. Дело в том, что он не подходит людям со слишком темной кожей. Кроме того, существовал высокий риск получения ожогов, особенно если процедуру проводил новичок. Диодный лазер. И вот в 1996 году был создан первый эффективный диодный лазер — третье поколение лазеров с длиной волны около 800 нм, активно применяющихся в наши дни для эпиляции во всем мире. Его светодиодное излучение позволяет удалять волосы любого цвета, кроме седых, и даже с очень темных участков кожи. Кроме того, при использовании такого лазера нет такого нагрева кожи, как у остальных видов лазера, что практически полностью исключает возможность ожогов.

И вот в 1996 году был создан первый эффективный диодный лазер — третье поколение лазеров с длиной волны около 800 нм, активно применяющихся в наши дни для эпиляции во всем мире. Его светодиодное излучение позволяет удалять волосы любого цвета, кроме седых, и даже с очень темных участков кожи. Кроме того, при использовании такого лазера нет такого нагрева кожи, как у остальных видов лазера, что практически полностью исключает возможность ожогов. Неодимовый лазер. Но и этого инженерам-медикам показалось недостаточно. Следующим появился неодимовый лазер с длиной волны 1064 нм. Принцип его работы заключается в том, что он воздействует не на меланин в волосе, а проникает глубоко под кожу. Его цель — оксигемоглобин (волосяные клетки в активной фазе роста). Неодимовый лазер, так же как и диодный, с успехом применяется для всех типов кожи и цвета волос. Проблема только в том, что сама процедура очень болезненная. Поэтому невозможно обработать за короткий промежуток времени большие участки. Но даже несмотря на этот свой минус, данный вид лазера получил более широкое распространение. Врачи активно используют именно его в борьбе с кондиломами, родинками и сосудистыми звездочками.

Какой лазер для эпиляции лучше

Стереотипов на этот счет бытует множество. Но истина в том, что лазер просто должен быть профессионального уровня, желательно от известного в мире производителя. Все зависит на самом деле от квалификации и опыта врача, который проводит процедуру.

Спор про оборудование подогревают, как правило, те, кто оказывает услугу, и тратят на технику значительные средства.

Наша рекомендация — не нужно всерьез задумываться об оборудовании, на котором вы делали процедуру, или доверять мнениям о том, что какая-то аппаратура более эффективна, какая-то — менее. Поверьте, эффективность процедуры зависит практически только от ваших физиологических особенностей и профессионализма доктора, проводящего эту процедуру.

Но проверить, какая используется медцентром или салоном техника, все же стоит. Если вы увидите откровенно дешевые, чаще всего китайские аналоги, то вероятнее всего те, кто услугу предоставляет, экономят не только на лазере. Дешевизна оборудования чаще стоит бок о бок со сроком его службы, и если медцентр или салон нацелены на долгую работу в сфере косметологии, они просто не будут вкладывать средства в плохую медицинскую технику.

Кому подходит лазерная эпиляция

Первое, что нужно четко понимать: лазерная эпиляция — это медицинская процедура.

Соответственно, у нее есть свои показания и противопоказания. С показаниями более-менее понятно — решение о том, как вам выглядеть, принимаете только вы… Но:

если у вас быстро и обильно растут волосы на больших участках тела (груди, спине, ногах, животе);

если процедуры шугаринга и прочие виды депиляции вызывают раздражение кожи или болезненные ощущения;

если начали появляться вросшие волосы;

если у вас воспалены волосяные фолликулы (так называемый фолликулит);

вас от всего этого раз и навсегда спасет именно лазерная эпиляция.

Противопоказания для проведения лазерной эпиляции

Естественно, у этой процедуры есть и противопоказания. Причем некоторые из них абсолютные (такие, при которых процедура вообще невозможна), какие-то — относительные (это когда процедуру провести можно, но только по предварительному согласованию с врачом).

Итак, абсолютно противопоказана лазерная эпиляция при:

онкологических или иммунных заболеваниях, включая вирусные;

сахарном диабете;

лейкозе крови;

индивидуальной непереносимости, в том числе повышенной светочувствительности.

Относительные противопоказания такие:

острые или хронические заболевания кожи;

множественные родинки в зонах обработки лазером;

наличие ожогов, порезов, ссадин в зонах обработки лазером;

варикозное расширение вен;

свежий загар (менее двух недель);

простудные заболевания, грипп, ОРВИ в активной фазе;

аллергия в стадии обострения;

склонность к образованию келоидных рубцов;

беременность и период грудного вскармливания;

возраст до окончания полового созревания;

применение сильнодействующих гормональных препаратов.

Кроме того, нельзя забывать, что люди хоть и похожи по строению тела, но у всех есть индивидуальные особенности. Поэтому некоторым из клиентов требуется только несколько процедур, а некоторые не видят эффекта даже после 10-12 сеансов. Давайте разбираться, почему так происходит…

Почему требуется несколько процедур

Большее количество процедур требуется обычно в таких случаях…

Если у вас очень светлые или седые волосы. Помните, мы рассказывали вам выше о меланине, на который воздействует лазер? Так вот — нет цвета, нет меланина. Значит, лазеру придется поработать еще, и вы вместе с доктором все-таки найдете выход из этой ситуации.

Помните, мы рассказывали вам выше о меланине, на который воздействует лазер? Так вот — нет цвета, нет меланина. Значит, лазеру придется поработать еще, и вы вместе с доктором все-таки найдете выход из этой ситуации. Если вы недавно выдергивали волосы с корнем (шугаринг, биоэпиляция) или делаете это параллельно с лазерной эпиляцией. Таким образом эффект от лазера пропадает, даже если вы четко выполняли все рекомендации врача-косметолога. Нет корня — не на что воздействовать. Имейте в виду, перед лазерной эпиляцией после шугаринга должно пройти две-четыре недели.

(шугаринг, биоэпиляция) или делаете это параллельно с лазерной эпиляцией. Таким образом эффект от лазера пропадает, даже если вы четко выполняли все рекомендации врача-косметолога. Нет корня — не на что воздействовать. Имейте в виду, перед лазерной эпиляцией после шугаринга должно пройти две-четыре недели. Не рекомендуется начинать курс лазерной эпиляции также в период гормональных изменений - это как раз тот случай, когда вы можете не заметить никакого результата, так как волосы только начинают появляться, фолликулы только пробуждаются и еще не все активировались. Удалять их в этот период бессмысленно, так как все равно останется еще много других, на которые лазер не воздействовал, так как волос в них пока не было. В итоге, вы можете заплатить дважды за одну и ту же процедуру.

Когда надо насторожиться

Кроме того, отнеситесь с настороженностью к "специалистам", которые обещают избавить вас от проблем с нежелательными волосами за одну-две процедуры, да еще и назначают повторную процедуру через одну-две недели после первой. Имейте в виду, если вы действительно хотите избавиться от волос в некоторых местах навсегда — повторную процедуру надо проводить не ранее чем через три-пять недель.

Дело в том, что любой лазер воздействует на фолликул через растущий в нем волос. К сожалению, природа волос такова, что растет их всего 10-20 процентов из всех возможных, остальные 80-90 процентов фолликулов находятся в спящем состоянии и начнут расти позднее. Так, постоянно чередуясь, они обеспечивают стабильный волосяной покров. Как раз поэтому для избавления от нежелательных волос навсегда и требуется шесть-десять процедур.

В общем, курс лазерной эпиляции — дело не быстрое, потребуется от 6 до 12 месяцев до полного прекращения появления новых волос при, разумеется, профессиональном подходе к проведению процедуры.

Что не должно пугать

Лазер — это не воск, он не делает вашу кожу гладкой после выхода из процедурного кабинета. Кроме того, волосы выпадают на 10-14 день, параллельно с ними растут новые. В начале курса может даже казаться, что вы потратили деньги и время напрасно.

Однако же после второй процедуры вы уже заметите, что новых волос появляется значительно меньше, чем было раньше.

Лазерная эпиляция — процедура медицинская и в каждом случае индивидуальная. К сожалению, эффективность предсказать сложно, как и требуемое количество процедур для достижения желаемого результата.

На количество процедур влияет целый ряд факторов

Это и генетическая предрасположенность, и гормональный фон, и участок тела, и тип волос и кожи.

Людям с сильным ростом волос необходимо учитывать, что для сохранения достигнутого результата может требоваться повторная обработка участков тела каждый год, но с уменьшенным количеством процедур (одна-три в год).

Надо помнить одно — отсутствовать эффект от лазерной эпиляции не может в принципе. Просто в редких случаях гормональный фон не дает зафиксироваться результату на долгий промежуток времени.

Зачем брить волосы перед эпиляцией

Удалить волосы бритвенным станком в зонах, где будет использоваться лазер — это не шутка косметолога, это обязательное требование, напрямую связанное с эффективностью будущей процедуры и комфортом для вас во время ее проведения. И вот в чем причины:

при длинном волосе энергия от лазера может не доходить в достаточном количестве до фолликула, а по большей части теряться в теле самого волоса;

чем длиннее волос над поверхностью кожи, тем болезненнее ощущается процедура — вы можете чувствовать сильное горячие покалывание, а в случаях с александритовыми лазерами могут даже появиться микроожоги в местах, где раньше был волос (кстати, в EPILAS такие лазеры не применяются);

процедура диодной лазерной эпиляции проводится с нанесением контактного геля, который обеспечивает лучшее охлаждение при процедуре и комфортное скольжение по коже манипулой лазера. Ну а гель, как вы понимаете, лучше удаляется с гладкой кожи.

Что такое EPILAS

EPILAS — специализированный медицинский центр. Здесь количество процедурных кабинетов совпадает с числом дорогостоящих единиц оборудования, и ни одно из них не стоит без дела, как и работающие здесь врачи, являющиеся экспертами в аппаратной косметологии.

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