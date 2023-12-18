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Ученые развеяли популярные мифы о мастурбации

1:29
Здоровье

Тема самоудовлетворения длительное время окружена мифами и домыслами. Многие из них не соответствуют реальности, и врачи не выявляют вреда от мастурбации для организма.

Ученые развеяли популярные мифы о мастурбации
Фото: openverse by Dainis Graveris is licensed under CC BY 2.0

Например, миф о связи между самоудовлетворением и появлением прыщей не имеет под собой научного обоснования. Исследования британских ученых, напротив, указывают на положительный эффект оргазмов на состояние кожи.

Еще одним заблуждением является утверждение о возможных проблемах со зрением из-за мастурбации, которое было придумано врачом Самюэлем Тиссо. Эксперты опровергли этот миф, подчеркивая, что потеря цинка, как утверждал Тиссо, не связана с самоудовлетворением, сообщают "Актуальные Новости".

Исследования также опровергли миф о снижении чувствительности из-за мастурбации, поясняя, что невозможно настолько повредить нервные окончания. Мастурбация, кроме того, часто помогает людям понимать свои предпочтения и изучать свое тело.

Утверждение о том, что в счастливых отношениях нет потребности в мастурбации, было опровергнуто исследованием из Университета Саутгемптона. Оно показало, что мастурбация, особенно взаимная, способствует разнообразию и удовольствию в интимных отношениях.

Ранее андролог Миссик заявил, что отказ от мастурбации может вредить мужскому здоровью

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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