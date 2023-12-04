Андролог Миссик: отказ от мастурбации может вредить мужскому здоровью

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-андролог Алексис Миссик предупредила мужчин о том, что отказ от мастурбации может негативно сказаться на мужском репродуктивном здоровье, сообщает Daily Star.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Миссик заявила, что, вопреки распространенному мнению, решение воздерживаться от сексуального удовлетворения не влияет на концентрацию и не увеличивает сексуальное желание.

"Самостоятельная стимуляция положительно влияет на уровень тестостерона. Практикуя мастурбацию, мужчина может управлять эякуляцией в последующем акте, словно тренируя свою выносливость", — рассказала специалист.

Кроме того, самостоятельная стимуляция может оказывать положительное воздействие на психическое здоровье. Мастурбация может помочь справиться с рядом психологических проблем, таких как беспокойства из-за сексуальных качеств, низкая самооценка, что может снизить риск развития эректильной дисфункции.