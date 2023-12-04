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Андролог Миссик: отказ от мастурбации может вредить мужскому здоровью

0:58
Здоровье

Врач-андролог Алексис Миссик предупредила мужчин о том, что отказ от мастурбации может негативно сказаться на мужском репродуктивном здоровье, сообщает Daily Star.

Андролог Миссик: отказ от мастурбации может вредить мужскому здоровью
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Миссик заявила, что, вопреки распространенному мнению, решение воздерживаться от сексуального удовлетворения не влияет на концентрацию и не увеличивает сексуальное желание.

"Самостоятельная стимуляция положительно влияет на уровень тестостерона. Практикуя мастурбацию, мужчина может управлять эякуляцией в последующем акте, словно тренируя свою выносливость", — рассказала специалист.

Кроме того, самостоятельная стимуляция может оказывать положительное воздействие на психическое здоровье. Мастурбация может помочь справиться с рядом психологических проблем, таких как беспокойства из-за сексуальных качеств, низкая самооценка, что может снизить риск развития эректильной дисфункции.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Джабадари Важа
Проводит обследования: ретроградная контрастная цистография, цистоскопия, уретроскопия, контрастная внутривенная (экскреторная) урография, диагностический массаж предстательной железы, взятие сока простаты, катетеризация мочевого пузыря
Специалист Марков Сергей
Специализируется на лечении проктологических заболеваний (лигирование, склеротерапия, HAL-RAR, операция Миллиган-Моргана), ИППП в острых и хронических стадиях, заболеваний простаты, бесплодия, эректильной дисфункции, преждевременной эякуляции, а также раковых опухолей наружных половых органов и болезней сосудов.
Специалист Паршина Вера
Специализируется на смотровой цистоскопии с биопсией, циркумцизии, пластике уздечки, резекции полипов уретры, удалении доброкачественных образований органов мошонки и полового члена.
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