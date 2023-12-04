Врач-андролог Алексис Миссик предупредила мужчин о том, что отказ от мастурбации может негативно сказаться на мужском репродуктивном здоровье, сообщает Daily Star.
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Миссик заявила, что, вопреки распространенному мнению, решение воздерживаться от сексуального удовлетворения не влияет на концентрацию и не увеличивает сексуальное желание.
"Самостоятельная стимуляция положительно влияет на уровень тестостерона. Практикуя мастурбацию, мужчина может управлять эякуляцией в последующем акте, словно тренируя свою выносливость", — рассказала специалист.
Кроме того, самостоятельная стимуляция может оказывать положительное воздействие на психическое здоровье. Мастурбация может помочь справиться с рядом психологических проблем, таких как беспокойства из-за сексуальных качеств, низкая самооценка, что может снизить риск развития эректильной дисфункции.
Специализируется на лечении проктологических заболеваний (лигирование, склеротерапия, HAL-RAR, операция Миллиган-Моргана), ИППП в острых и хронических стадиях, заболеваний простаты, бесплодия, эректильной дисфункции, преждевременной эякуляции, а также раковых опухолей наружных половых органов и болезней сосудов.
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