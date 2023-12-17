Здоровым детям нет необходимости в прохождении дополнительных исследований, однако если ребёнок часто болеет, ему желательно сдать некоторые анализы. Об этом напомнил эксперт Лаборатории "Гемотест" Денис Банный.
Эксперт рассказал, что прежде всего необходимо сдать основные базовые анализы, к которым относятся общий анализ мочи и крови.
"Они позволят определить, не осталось ли в организме недолеченных инфекций и скрытых воспалительных процессов. Нередко именно они приводят к тому, что ребенок заболевает буквально через несколько дней после того, как вышел в школу или детский сад после больничного", — сказал Денис Банный.
Если ребёнок часто жалуется на боль в горле, ему рекомендуется сдать тесты на стрептококковую инфекцию, которые помогут выяснить, нет ли у него бактериального поражения, пишет Газета.Ru.
Также желательно оценить уровень витаминов и минералов в детском организме, особенно железа и витамина D. При этом эксперт подчеркнул, что принимать соответствующие витаминные добавки ребёнку можно только после консультации с врачом.
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