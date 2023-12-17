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Эксперт Банный: часто болеющим детям в первую очередь нужно сдать анализы крови и мочи

1:11
Здоровье

Здоровым детям нет необходимости в прохождении дополнительных исследований, однако если ребёнок часто болеет, ему желательно сдать некоторые анализы. Об этом напомнил эксперт Лаборатории "Гемотест" Денис Банный.

Эксперт Банный: часто болеющим детям в первую очередь нужно сдать анализы крови и мочи
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Эксперт рассказал, что прежде всего необходимо сдать основные базовые анализы, к которым относятся общий анализ мочи и крови.

"Они позволят определить, не осталось ли в организме недолеченных инфекций и скрытых воспалительных процессов. Нередко именно они приводят к тому, что ребенок заболевает буквально через несколько дней после того, как вышел в школу или детский сад после больничного", — сказал Денис Банный.

Если ребёнок часто жалуется на боль в горле, ему рекомендуется сдать тесты на стрептококковую инфекцию, которые помогут выяснить, нет ли у него бактериального поражения, пишет Газета.Ru.

Также желательно оценить уровень витаминов и минералов в детском организме, особенно железа и витамина D. При этом эксперт подчеркнул, что принимать соответствующие витаминные добавки ребёнку можно только после консультации с врачом.

 

 

Ребенок часто болеет? Как быстро поднять иммунитет. Укрепление иммунитета советы врача.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Маркова Екатерина
Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
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