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Если ребёнок часто более осенью, ему стоит проверить уровень витамина D

1:03
Здоровье

Если в осенний период ребёнок страдает от частых простуд и слабости, ему имеет смысл сдать ряд анализов. Об этом напомнила отоларинголог-хирург Анна Тишанская.

Если ребёнок часто более осенью, ему стоит проверить уровень витамина D
Фото: Openverse by cafemama is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Врач в случае частых простуд посоветовала ребёнку сдать анализы на витамин D, гемоглобин и гомоцистеин.

"Повышенный уровень аминокислоты гомоцистеина может указывать на недостаток витаминов группы В и фолиевой кислоты, которые необходимы для работы нервной системы, особенно в период интенсивных умственных нагрузок", — сказала Тишанская, которую цитирует Газета.Ru.

Соответствующие анализы помогут выявить дефицит железа, вызванный снижением уровня гемоглобина, а также нехватку витамина D, причиной которой становится короткий световой день.

Врач уточнила, что здоровым детям с нормальным самочувствием нет нужды сдавать эти анализы, однако тем, кто часто болеет и чувствует постоянную слабость, лучше это сделать.

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