Если в осенний период ребёнок страдает от частых простуд и слабости, ему имеет смысл сдать ряд анализов. Об этом напомнила отоларинголог-хирург Анна Тишанская.
Врач в случае частых простуд посоветовала ребёнку сдать анализы на витамин D, гемоглобин и гомоцистеин.
"Повышенный уровень аминокислоты гомоцистеина может указывать на недостаток витаминов группы В и фолиевой кислоты, которые необходимы для работы нервной системы, особенно в период интенсивных умственных нагрузок", — сказала Тишанская, которую цитирует Газета.Ru.
Соответствующие анализы помогут выявить дефицит железа, вызванный снижением уровня гемоглобина, а также нехватку витамина D, причиной которой становится короткий световой день.
Врач уточнила, что здоровым детям с нормальным самочувствием нет нужды сдавать эти анализы, однако тем, кто часто болеет и чувствует постоянную слабость, лучше это сделать.
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