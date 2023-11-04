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Витамины и биодобавки не в силах защитить человека от простуд

1:02
Здоровье

Риск подхватить простуду не снижается, если человек принимает биодобавки и витамины. На это обратила внимание отоларинголог-хирург Анна Тишанская.

Витамины и биодобавки не в силах защитить человека от простуд
Фото: openverse.org by eliduke is licensed under CC BY-SA 2.0

Врач напомнила, что иммуномодуляторами называют целый ряд лекарств. К ним относятся БАДы, препараты из растительного сырья, витамины, лекарственные средства — бактериальные лизаты, интерфероны, пишет Газета.Ru. Тишанская подчеркнула, что последние может назначать только специалист.

Отоларинголог объяснила, что на защитные способности организма негативно влияет переохлаждение, которое приводит к сокращению капилляров и частичной гибели иммунокомпетентных клеток. В итоге риск заболеть ОРЗ возрастает.

Чтобы защитить себя, врач посоветовала одеваться по погоде, согреваться горячими напитками, носить маску в помещении, а также заранее вакцинироваться против сезонных вирусных заболеваний.

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Витамин С и простуда
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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