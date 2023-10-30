Врач-иммунолог и доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов объяснил, к чему может привести самолечение народными средствами при простудных заболеваниях.
Медик рассказал, что грипп является тяжёлой вирусной инфекцией, которая чаще активизируется в осенне-зимний период.
Иммунолог предупредил, что попытки вылечиться с помощью средств народной медицины могут быть опасны.
Ранее врач-дерматолог Татьяна Егорова оценила народные средства лечения ожогов.
Он предостерёг любителей нетрадиционной медицины от ныряния в прорубь и посещения горячей бани, так как при наличии сердечно-сосудистых заболеваний организм может не выдержать такой нагрузки. Не рекомендует он также пить водку с перцем, травяные настои и применять барсучий жир, польза от употребления которых не доказана в научной медицине.
Врач признал, что существуют гораздо более полезные методики, которые помогут организму справиться с простудой. Он советует дышать через трубочку над кипящей водой с добавлением соды, чтобы прогреть носоглотку.
"Можно нагреть любую крупу, предварительно завернув её в марлю или насыпав в чулок. Затем положить на шею вокруг горла — и это будет суперфизиотерапия", — цитирует слова медика "Вечерняя Москва".
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