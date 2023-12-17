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Эксперты назвали фрукт, который является "ключом от всех болезней"

2:47
Здоровье

Гранат, любимый многими фрукт, называют не только витаминной бомбой, но и «ключом» для защиты от различных болезней, утверждают эксперты.

Эксперты назвали фрукт, который является "ключом от всех болезней"
Фото: openverse "Pomegranate" by Anton Photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Биологи классифицируют плоды граната как ягоды, однако также допускается называть их фруктами. В древности гранаты символизировали плодородие и даже считались "женскими" фруктами, часто применяясь для лечения бесплодия.

Сегодня полезные свойства граната остаются актуальными. Этот фрукт используется для лечения и профилактики различных заболеваний, включая нормализацию белков плазмы крови. Важным свойством граната является его способность повышать иммунитет, обладать противовоспалительным эффектом, защищать организм от токсинов и свободных радикалов, а также снижать риск сердечных заболеваний и нормализовать уровень "плохого" холестерина.

По мнению экспертов, употребление 150 мл гранатового сока ежедневно способствует нормализации кровяного давления, обладает противовирусным эффектом, борется с дрожжевыми инфекциями, укрепляет суставы, предотвращает развитие артрита, помогает бороться со стрессом, улучшает работу ЖКТ, а также оказывает положительное воздействие на память и выносливость. Масло косточек граната, применяемое внешне, служит заживляющим средством и улучшает состояние кожи и ногтей, сообщает "Царьград".

Гранаты также считаются отличным источником витаминов и минералов. В их составе 1,67 г белка, 1,17 г жиров, 18,7 г углеводов и 77,93 г воды. Кроме того, гранаты богаты клетчаткой, золой и другими полезными веществами. 100 г зерен граната содержат 10,2 мг витамина C – треть суточной нормы, что способствует поддержанию иммунитета, участвует в синтезе коллагена и защищает клетки от окисления и разрушения.

В гранате также присутствуют витамины E, B5, B1, B2, B6, B9, K, а также такие минералы, как калий (150 мг на 100 г), кальций, кремний, магний, натрий, фосфор, йод, фтор и железо. Сочетание граната с красным мясом и субпродуктами может облегчить поднятие уровня гемоглобина благодаря наличию не только железа, но и достаточного уровня белка, витамина C, витамина B9, B12 и других кофакторов для усвоения железа.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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