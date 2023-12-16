Врач Вечорко рассказал, как вести себя в гололедицу

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

После морозов и снегопадов в Москве начинается оттепель, приносящая гололедицу. Метеорологи предупреждают о повышенном риске травм из-за смены состояния снега.

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Главврач московской клинической больницы № 15, Валерий Вечорко, предостерегает от опасностей гололедицы и дает следующие советы: наклоняться вперед после поскользывания, расслабить руки и ноги при падении, защитить затылок, согнуть руки в локтях при контакте с поверхностью.

Он также подчеркивает важность моментальной медицинской помощи при сильной боли после падения. Статья также описывает основные признаки перелома и подчеркивает необходимость правильного первичного ухода после травмы, включая холодные компрессы для снятия боли и отека.