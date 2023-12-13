Терапевт Хана Патель поделилась с Daily Mail неожиданным побочным эффектом алкоголя, отметив, что, несмотря на первоначальное ощущение расслабления, алкоголь, на самом деле, является депрессантом.
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Алкоголь вызывает химические изменения, усиливающие чувства тревоги и уныния. Обезвоживание, плохой сон и снижение сахара в крови, вызванные употреблением алкоголя, также отрицательно влияют на психику.
Чувство подавленности может сохраняться до суток, а при систематическом употреблении алкоголя привести к постоянной депрессии. Терапевт советует ограничивать употребление алкоголя или полностью отказаться от него тем, кто сталкивается с тревогой и тоской после вечеринок.
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