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Терапевт Патель, что из-за похмелья может случиться депрессия

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Здоровье

Терапевт Хана Патель поделилась с Daily Mail неожиданным побочным эффектом алкоголя, отметив, что, несмотря на первоначальное ощущение расслабления, алкоголь, на самом деле, является депрессантом.

Терапевт Патель, что из-за похмелья может случиться депрессия
Фото: stock.adobe.com is licensed under Kzenon

Алкоголь вызывает химические изменения, усиливающие чувства тревоги и уныния. Обезвоживание, плохой сон и снижение сахара в крови, вызванные употреблением алкоголя, также отрицательно влияют на психику.

Чувство подавленности может сохраняться до суток, а при систематическом употреблении алкоголя привести к постоянной депрессии. Терапевт советует ограничивать употребление алкоголя или полностью отказаться от него тем, кто сталкивается с тревогой и тоской после вечеринок.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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