Your browser does not support the audio element.

Злоупотребление быстрыми перекусами может вызвать не только проблемы с лишним весом, но также повлиять на состояние кожи, функцию почек, суставов, и увеличить вероятность развития депрессии. Это предостерегают эксперты, в том числе специалист по питанию Мария Меньшикова. Одной из основных проблем является высокое содержание калорий и недостаток полезных веществ в быстром питании. Это может привести к ощущению голода через некоторое время и нарушению работы желудочно-кишечного тракта.

Фото: Оpenverse by pointnshoot is licensed under "Cheese Lover's Burger at Barney's Gourmet Hamburgers" by pointnshoot is licensed under CC BY 2.0.