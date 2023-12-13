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Врач Меньшикова рассказала, как россияне глупеют из-за фастфуда

1:46
Здоровье

Злоупотребление быстрыми перекусами может вызвать не только проблемы с лишним весом, но также повлиять на состояние кожи, функцию почек, суставов, и увеличить вероятность развития депрессии. Это предостерегают эксперты, в том числе специалист по питанию Мария Меньшикова. Одной из основных проблем является высокое содержание калорий и недостаток полезных веществ в быстром питании. Это может привести к ощущению голода через некоторое время и нарушению работы желудочно-кишечного тракта.

Врач Меньшикова рассказала, как россияне глупеют из-за фастфуда
Фото: Оpenverse by pointnshoot is licensed under "Cheese Lover's Burger at Barney's Gourmet Hamburgers" by pointnshoot is licensed under CC BY 2.0.

Вдобавок, проблемы, такие как акне, перхоть, могут быть связаны с регулярным употреблением фастфуда. Быстро приготовленные блюда часто содержат вредные компоненты, такие как глутамат натрия, нитраты, сахарин, бикарбонат и бензоат натрия, которые могут негативно сказаться на здоровье почек, суставов, костей и зубов. Кроме того, дефицит питательных веществ и витаминов, а также избыток насыщенных жиров, может привести к ухудшению когнитивных функций и памяти, сообщает "В Татарстане".

В дополнение к физическим проблемам, злоупотребление быстрыми перекусами также может способствовать развитию депрессии. Исследования показывают, что люди, часто употребляющие фастфуд, подвержены на 51 процент большему риску развития данного психического расстройства.

Специалисты настоятельно рекомендуют умеренный прием быстрого питания, подчеркивая важность внимательного отношения к качеству и составу продуктов. Рацион следует обогащать полезными продуктами, такими как орехи и семена, для поддержания здоровья памяти и когнитивных функций.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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