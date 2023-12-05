Румяные щеки: как может проявляться аллергия на холод

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Аллергия на холод, или холодовая аллергия, является реакцией организма на низкие температуры. Это состояние проявляется неприятными симптомами, такими как зудящая сыпь, покраснение кожи, опухание, жжение.

Фото: https://vrubcovske.ru/

Аллергия на холод может иметь несколько причин. Одной из них является нарушение иммунной системы, когда она реагирует на холод как на агрессивное вещество. Также аллергия на холод может быть связана с другими аллергическими заболеваниями, например, с астмой или атопическим дерматитом. Генетическая предрасположенность также может быть важным фактором.

Аллерголог Наталья Морозова в комментарии для Pravda. Ru рассказала, что холодовая крапивница проявляется очень индивидуально. Сейчас очень тяжело назвать одну конкретную причину возникновения аллергии на холод. Она связана с тем, что из клеток высвобождается гистамин на холоде, причем понятие холода для данной категории больных растяжимо, у всех разная степень чувствительности к холоду: кто-то будет выдавать крапивницу на улице при температуре -20, у кого-то будет крапивница и в летний период, когда пойдет холодный дождь и сильный ветер.

"Есть еще у нас заболевания дыхательных путей. Например, бронхиальная астма, которая недостаточно хорошо лечится базовыми препаратами, пациент, который не всегда выполняет предписания врача, тоже будет реагировать на холод в виде приступов бронхиальной обструкции, бронхоспазма на улице в холодную погоду. Вазомоторный ринит тоже. Нервные окончания, сосуды носа могут реагировать на холод, человек выходит на холод — будет течь из носа”, — отметила эксперт.

Холодовая крапивница практически не поддается лечению, в частности антигистаминными препаратами. Она может протекать в течение нескольких лет, от 2 до 5-8, может так же внезапно исчезнуть, как и появиться. Иногда у пациентов бывает несколько вариантов крапивницы, не только холодовая, но и идиопатическая.