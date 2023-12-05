Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Александр Гудков показал, как Ургант въехал на лыжах в Останкино
В Москве прошёл закрытый показ лишённого проката фильма "Сказки" Александра Сокурова
Милонов предложил штрафовать за неверие в страдания температурящих мужчин
Врач Лебедева нашла связь между розмарином, красным перцем и гвоздикой с болезнями ЖКТ
В Запорожье считают, что Зеленскому придётся повысить "долю отката" для получения помощи от США
В 73 года от тяжёлой болезни умерла народная артистка РФ Татьяна Владимирова
Обвиняемого в убийстве школьника из Иркутска поместили под стражу на два месяца
Semafor: Евросоюз не сможет заменить помощь Украине от США
Рост заболеваемости коронавирусом за неделю вырос на 22,8%

Румяные щеки: как может проявляться аллергия на холод

2:14
Здоровье » Ваше здоровье

Аллергия на холод, или холодовая аллергия, является реакцией организма на низкие температуры. Это состояние проявляется неприятными симптомами, такими как зудящая сыпь, покраснение кожи, опухание, жжение.

Румяные щеки: как может проявляться аллергия на холод
Фото: https://vrubcovske.ru/

Аллергия на холод может иметь несколько причин. Одной из них является нарушение иммунной системы, когда она реагирует на холод как на агрессивное вещество. Также аллергия на холод может быть связана с другими аллергическими заболеваниями, например, с астмой или атопическим дерматитом. Генетическая предрасположенность также может быть важным фактором.

Аллерголог Наталья Морозова в комментарии для Pravda. Ru рассказала, что холодовая крапивница проявляется очень индивидуально. Сейчас очень тяжело назвать одну конкретную причину возникновения аллергии на холод. Она связана с тем, что из клеток высвобождается гистамин на холоде, причем понятие холода для данной категории больных растяжимо, у всех разная степень чувствительности к холоду: кто-то будет выдавать крапивницу на улице при температуре -20, у кого-то будет крапивница и в летний период, когда пойдет холодный дождь и сильный ветер.

"Есть еще у нас заболевания дыхательных путей. Например, бронхиальная астма, которая недостаточно хорошо лечится базовыми препаратами, пациент, который не всегда выполняет предписания врача, тоже будет реагировать на холод в виде приступов бронхиальной обструкции, бронхоспазма на улице в холодную погоду. Вазомоторный ринит тоже. Нервные окончания, сосуды носа могут реагировать на холод, человек выходит на холод — будет течь из носа”, — отметила эксперт.

Холодовая крапивница практически не поддается лечению, в частности антигистаминными препаратами. Она может протекать в течение нескольких лет, от 2 до 5-8, может так же внезапно исчезнуть, как и появиться. Иногда у пациентов бывает несколько вариантов крапивницы, не только холодовая, но и идиопатическая.

 

 

Автор Лариса Соколова
Лариса Соколова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
Специалист Ларина Татьяна
Проводит диагностику и лечение острых и хронических кожных болезней (дерматит, экзема, псориаз, красный плоский лишай, крапивница), паразитарных (чесотка, педикулез), грибковых поражений ногтей и гладкой кожи, угревой болезни на разных стадиях, вирусных заболеваний (герпес простой, герпес опоясывающий, папиломавирусы, контагиозный моллюск)
Популярное
Гитарист Пугачёвой рассказал о банковских счетах певицы за границей

В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.

Гитарист Пугачёвой рассказал о банковских счетах певицы за границей
Спецслужбы США готовят побег Зеленского во Флориду
Побег Зеленского: спецслужбы США перевезут президента во Флориду
Под Авдеевкой против ВСУ стали воевать легендарные непальские гуркхи
Изъяли нож: шесть человек по делу об убийстве школьника арестовали в Иркутске
У иного подхода к решению демографического вопроса в РФ есть хорошие примеры Алексей Гончаров Добрая нравственность не внедряется указами: как сохранить браки? Сергей Лебедев Индейцы Эссекибо готовы вернуться в Венесуэлу из Гайаны Любовь Степушова
Алле Пугачёвой предложили покаяться и поклониться народу
Гитарист Пугачёвой подтвердил слова певицы об ужасах Чернобыля
SHAMAN "распилили" на концерте в Санкт-Петербурге
SHAMAN "распилили" на концерте в Санкт-Петербурге
Последние материалы
Рост заболеваемости коронавирусом за неделю вырос на 22,8%
Сотрудники спецназа ГУФСИН задержаны по подозрению в налетах на ночные заведения
В ОДКБ заявили, что альянс не допустит провокации на границе своих территорий
Ушёл из жизни советский и армянский актёр Сурен Бабаян
В Раде узнали, что Украину не возьмут в НАТО
Прилепин о возвращении в Россию иноагентов: к следующему новогоднему огоньку успеют
Российские войска зачищают леса в окрестностях Артёмовского в ДНР
Запрет на Apple: ЦБ России и другие организации отказываются от iPhone
В Госдуме рассмотрят законопроект об оскорблении чувств женщин
Полиция разыскивает основателя "Омского гражданского объединения" Родькина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников