Дерматолог Рудыка перечислила полезные для кожи продукты: авокадо должен быть каждый день на столе

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дерматолог, косметолог, лазеролог, член объединения специалистов в эстетической медицине Наталья Рудыка в беседе с Pravda.Ru рассказала, что надо есть, чтобы кожа была здоровой и красивой.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик объяснила, что для улучшения состояния кожи лица необходимо, чтобы в рацине присутствовали в достаточном количестве белки, жиры и углеводы.

"Конечно, полиненасыщенные жирные кислоты должны присутствовать особо в зимний период. Это различные виды жирной рыбы как сельдь, скумбрия, красная жирная рыба. То есть те продукты, где есть омега-3, омега-6 — жирные кислоты", — рассказала эксперт.

Рудыка отметила пользу для кожи растительных масел.

"Авокадо вообще должен быть каждый день на столе. Конечно, это орехи, семечки, зелень в любом случае и белки. Я не говорю про жирное мясо. Но мясо тоже должно быть обязательно в рационе, после 40 хотя бы 2 раза в неделю. А так стараться все равно — либо это курица, либо это индейка, либо это рыба", — дала советы специалист.

Дерматолог порекомендовала отказаться от употребления субпродуктов — жирных колбас, газированных напитков, чипсов, растворимых шипучек, переработанных углеводдов и сахаров.

"Сейчас молодежь очень сильно увлекается различными тонизирующими средствами, в которых тоже ничего хорошего", — объяснила эксперт.