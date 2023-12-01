Психотерапевт Зеленкова-Захарчук объяснила, почему не уходит жир на животе

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психотерапевт Татьяна Зеленкова-Захарчук утверждает, что увеличение жирового отложения в области живота может быть обусловлено различными факторами.

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Она подчеркивает, что придерживаться здорового образа жизни часто бывает непросто. Формирование привычки регулярного занятия физической активностью и правильного питания представляет собой длительный процесс, требующий наличия воли и настойчивости.

Избавиться от жира в области живота возможно только при соблюдении принципов здорового образа жизни. Просто исключив сладости и жареную пищу из рациона, нельзя рассчитывать на появление стройной талии.

"Снижение интереса к физической активности может являться признаком апатии и ангедонии, требующим комплексного лечения", — подчеркивает врач.

Она также отмечает, что тем, у кого проявляются признаки апатии, рекомендуется обратиться к психологу или психотерапевту. Этот специалист поможет восстановить нормальное психологическое состояние, что, в свою очередь, может стимулировать интерес и заботу о собственном здоровье.

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