Диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые не стоит сочетать с молоком.
Соломатина рассказала, что с возрастом организм вырабатывает всё меньше лактазы, расщепляющей молочный сахар. Из-за этого при употреблении молока многие люди чувствуют дискомфорт в желудке.
Ранее врачи рассказали о пользе чая с сахаром.
Эксперт советует не сочетать молоко с белым хлебом, так как это может привести к метеоризму и диспепсии.
Молоко, по словам специалиста, хорошо сочетается с крупами. Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" отметила, что запивать еду молоком нецелесообразно.
Она рекомендует употреблять в пищу только кисломолочные продукты, которые благотворно действуют на работу желудочно-кишечного тракта.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.