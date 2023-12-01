Диетолог Соломатина рассказала о несочетающихся с молоком продуктах

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые не стоит сочетать с молоком.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Соломатина рассказала, что с возрастом организм вырабатывает всё меньше лактазы, расщепляющей молочный сахар. Из-за этого при употреблении молока многие люди чувствуют дискомфорт в желудке.

Ранее врачи рассказали о пользе чая с сахаром.

Эксперт советует не сочетать молоко с белым хлебом, так как это может привести к метеоризму и диспепсии.

Молоко, по словам специалиста, хорошо сочетается с крупами. Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" отметила, что запивать еду молоком нецелесообразно.

Она рекомендует употреблять в пищу только кисломолочные продукты, которые благотворно действуют на работу желудочно-кишечного тракта.