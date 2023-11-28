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Врач Махмудова рассказала, какую опасность несет витамин D

1:27
Здоровье

Дефицит витамина D у детей может привести к возникновению рахита, в то время как у взрослых это может способствовать развитию остеопороза, отмечает терапевт из телемедицинского сервиса "Доктис" Ойсана Махмудова.

Врач Махмудова рассказала, какую опасность несет витамин D
Фото: openverse by colindunn is licensed under CC BY 2.0.

Существуют определенные группы людей, находящихся в зоне риска дефицита витамина D. К ним относятся пожилые люди, индивиды с ограниченными возможностями, те, кто проводит большую часть времени в закрытых помещениях или постоянно носит закрытую одежду, а также люди, страдающие от хронических заболеваний, ожирения и грудных младенцев.

Врач подчеркивает важность регулярного приема витамина D на протяжении всего года и проведения регулярных тестов для предотвращения дефицита или избытка этого витамина. Среднесуточная потребность в витамине D составляет 10 микрограммов, сообщает "Центральная служба новостей".

Специалист также предупреждает о рисках, связанных с продолжительным приемом витамина D в высоких дозах. Такое избыточное потребление может вызвать накопление избытка кальция в организме, что, в свою очередь, может привести к ослаблению костей и повредить почки и сердце. Симптомами передозировки витамина D могут быть тошнота, рвота, ухудшение аппетита, запоры, слабость и потеря веса.

Дефицит витамина Д. 🌅 Чем опасен для организма дефицит витамина Д, и как его восполнить. 12+
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Специалист Вишнякова Ольга
Врач терапевт, врач общей практики
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