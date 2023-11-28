Гинеколог Вергасова назвала упражнение, которое улучшает интимную жизнь девушек

2:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Регулярная проверка состояния мышц тазового дна дважды в год может существенно улучшить качество интимной жизни у женщин, высказала мнение гинеколог Ольга Вергасова.

Фото: openverse.org by Hey Paul Studios is licensed under CC BY 2.0.

Эксперт отметила, что многие представительниц женского пола обращаются к гинекологу только в случае острых проблем, таких как болевые синдромы или образование кисты, оставляя менее очевидные аспекты, такие как уровень удовлетворенности половой жизнью, незамеченными. Тем не менее, Вергасова подчеркнула важность обсуждения именно таких вопросов с врачом. Она пояснила, что дисфункция мышц тазового дна может возникнуть из-за их провисания и ослабления мышечного корсета, что влечет за собой растяжение и опущение внутренних органов. Эти проблемы могут быть вызваны различными факторами, такими как беременность, роды, занятия профессиональным спортом, избыточный вес и генетические нарушения соединительной ткани.

Симптомы дисфункции мышц тазового дна включают ощущение тяжести внизу живота, а также недержание мочи при физических нагрузках, смехе или чихании. Кроме того, часто возникают боли во время полового акта и воспалительные заболевания, такие как цистит или вагинит. Вергасова подчеркнула, что для эффективного решения этой проблемы необходимо обращаться к врачу, вместо того чтобы полагаться на советы из социальных сетей. Она также отметила, что упражнения Кегеля для мышц тазового дна могут помочь справиться с этой патологией, но их следует выполнять под наблюдением специалиста, сообщает Life.ru.

"При запросе у пациенток показать, как они выполняют упражнения Кегеля, часто выясняется, что они делают это неправильно, и глубокие мышцы не задействованы. Поэтому перед началом регулярных упражнений Кегеля важно удостовериться, что они выполняются правильно и эффективно", — добавила гинеколог.

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