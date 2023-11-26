Врач Орлов: От 3 до 5% людей обладают аневризмой, не зная об этом

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач медицинских наук Кирилл Орлов поделился информацией о симптомах, которые могут указывать на наличие аневризмы, отметив, что она часто остается незамеченной для человека. Аневризма представляет собой полость, образующуюся из-за растяжения стенки сосуда и наполненную кровью. В случае истончения стенок, аневризма может разорваться, вызывая кровоизлияние в мозг.

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Основными признаками аневризмы могут быть частые приступы головной боли, усталость, снижение работоспособности и головокружение. Симптомы могут усиливаться по мере увеличения размеров аневризмы и давления на нервные окончания в мозге. При возникновении подобных симптомов важно обратиться к врачу и пройти соответствующее обследование, включая МРТ головного мозга, для выявления аневризмы.

Доктор Орлов подчеркивает, что аневризму уже нельзя исправить, поэтому особенно важно изменить образ жизни, следить за питанием и общим здоровьем. Регулярный контроль и анализы, также включая проверку уровня холестерина, играют ключевую роль в управлении аневризмой. Соблюдение здорового образа жизни также имеет важное значение в этом контексте.

Аневризмы - виды, причины, симптомы, последствия