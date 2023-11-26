Учёный Ларс Фаднес из Норвегии провёл эксперимент, чтобы выяснить, какие продукты могут быть вредными, а какие наоборот, помогут продлить жизнь. В рамках исследования мужчины и женщины исключили из своего рациона сладкие напитки и обработанное мясо, и начали употреблять больше цельнозерновых продуктов, фруктов, овощей и орехов. В результате таких изменений в питании участники эксперимента прожили в среднем на 10,8 лет дольше по сравнению с теми, кто не менял своей диеты. Такие результаты были достигнуты даже после достижения возраста 40 лет.
Фаднес подчеркнул, что его исследование подтверждает важность здорового питания для того, чтобы увеличить продолжительность жизни. Чем больше в рационе полезных продуктов, тем лучше для здоровья и долголетия человека, передаёт Pronews.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.