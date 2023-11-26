Pronews: учёный из Норвегии нашёл связь между двумя продуктами и продолжительностью жизни

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёный Ларс Фаднес из Норвегии провёл эксперимент, чтобы выяснить, какие продукты могут быть вредными, а какие наоборот, помогут продлить жизнь. В рамках исследования мужчины и женщины исключили из своего рациона сладкие напитки и обработанное мясо, и начали употреблять больше цельнозерновых продуктов, фруктов, овощей и орехов. В результате таких изменений в питании участники эксперимента прожили в среднем на 10,8 лет дольше по сравнению с теми, кто не менял своей диеты. Такие результаты были достигнуты даже после достижения возраста 40 лет.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Фаднес подчеркнул, что его исследование подтверждает важность здорового питания для того, чтобы увеличить продолжительность жизни. Чем больше в рационе полезных продуктов, тем лучше для здоровья и долголетия человека, передаёт Pronews.

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