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Врачи рассказали, что соль, алкоголь, сахар, обработанное мясо разрушают сосуды

1:55
Здоровье

Медицинские специалисты постоянно напоминают о негативном влиянии чрезмерного потребления хлеба на здоровье, включая сердечно-сосудистую систему. Тем не менее многие эксперты не советуют полностью отказываться от этого продукта.

Врачи рассказали, что соль, алкоголь, сахар, обработанное мясо разрушают сосуды
Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян указывает на преимущества ржаного хлеба перед обычным белым. В своём Telegram-канале врач отмечает, что люди, предпочитающие ржаной хлеб, реже страдают от проблем, связанных с сердцем и сосудами.

"В ржаном хлебе на 30% больше калия и на 50% — магния, чем в белом хлебе", — подчеркнул специалист.

Обработанное мясо оказывает негативное влияние на организм. Врач привёл в пример результаты работы исследователей, в том числе из Университета Лидса. Специалисты выяснили, что всего 25 граммов этого продукта в день повышает риск развития деменции на 44%. Также в списке — соль, алкоголь и сахар.

По словам Гадзияна, который ссылается на исследования, употребление более шести граммов соли в день может привести к накоплению токсичных белков в организме, что впоследствии вызовет развитие болезни Альцгеймера. Кроме того, чрезмерное потребление алкоголя может быть причиной сосудистой деменции.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова отмечает, что есть один продукт, который она рекомендует и даже назначает (при отсутствии аллергии и индивидуальной непереносимости).

"Это хлеб. Обычный дрожжевой хлеб, в том числе чёрный", — ранее отметила врач в своём Telegram-канале.

Она уточнила, что в меру пропечённый хлеб (не сырой, не пригоревший) из продуктов хорошего качества является важным компонентом правильного питания.

Cколько хлеба можно съесть в день?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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