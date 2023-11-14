Daily Mail: некоторые готовые блюда, хлеб и хлопья не вызывают рак

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперты из Международного агентства по изучению рака (IARC) провели исследование и пришли к выводу, что нет прямой связи между употреблением ультра-обработанных продуктов и повышенным риском развития онкологических заболеваний. Ультра-обработанные продукты включают в себя пищу, произведенную в промышленных условиях с добавлением консервантов, эмульгаторов, загустителей и искусственных ароматизаторов.

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Исследование включало данные о более чем 260 тысячах европейцев, которых наблюдали в течение 11 лет и двух месяцев. Среди участников исследования развился рак, сердечно-сосудистые заболевания и диабет. Анализ показал, что у тех, кто употреблял больше ультра-обработанной пищи, риск возникновения этих заболеваний был примерно на 9% выше. Тем не менее, исследователи подчеркнули, что вред для здоровья наносит скорее калорийная пища и напитки, а также ультра-обработанные продукты животного происхождения.

Также было отмечено, что хлеб и злаковые продукты оказались полезными для здоровья, так как они богаты пищевыми волокнами, способствующими улучшению работы пищеварения.



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