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Ученые изобрели формулу вина, которое сжигает жир

1:57
Здоровье

Ученые компании Росбиотех внесли особое улучшение в состав винного напитка, добавив в него специальную культуру грибка. Этот микроорганизм ускоряет обмен веществ, повышает иммунитет и благоприятно влияет на состояние поджелудочной железы.

Ученые изобрели формулу вина, которое сжигает жир
Фото: openverse "Wine" by sk8geek is licensed under CC BY-SA 2.0.

Процесс ферментации, или брожения, является ключевым этапом в создании вина, где химическая реакция с участием микроорганизмов придает напитку его особенные качества.

Для ферментации лечебного алкоголя использовали грибковую культуру Eurotium cristatum, дополненную биодобавками. Eurotium cristatum, кроме того, является пребиотиком, необходимым для поддержания здоровья микробиома кишечника, и благотворно воздействует на работу желудочно-кишечного тракта.

Профессор кафедры технологии бродильных производств и виноделия Росбиотеха Марина Мойсеяк подчеркнула, что гриб Eurotium cristatum, экстракт которого включен в напиток, уже успешно прошел мировые исследования, подтверждающие его положительное влияние на организм человека в области оздоровления и омоложения. Этот гриб способствует ускорению обмена веществ, а также более эффективному усвоению полезных веществ, сообщает "Роскачество".

Согласно сообщениям, вино, обогащенное этой культурой, может улучшить состояние поджелудочной железы у лиц, подверженных диабету, и стимулировать жиросжигание за счет активации метаболических процессов и правильного усвоения питательных веществ. Кроме того, отмечается, что этот напиток способен повысить работоспособность и стрессоустойчивость.

Важно отметить, что в процессе улучшения состава вина сохранены его характерный вкус, аромат и крепость. Были разработаны две рецептуры вин, близких к вермутам/

Что будет если регулярно пить вино? Польза и вред красного вина.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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