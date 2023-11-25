Ученые компании Росбиотех внесли особое улучшение в состав винного напитка, добавив в него специальную культуру грибка. Этот микроорганизм ускоряет обмен веществ, повышает иммунитет и благоприятно влияет на состояние поджелудочной железы.
Процесс ферментации, или брожения, является ключевым этапом в создании вина, где химическая реакция с участием микроорганизмов придает напитку его особенные качества.
Для ферментации лечебного алкоголя использовали грибковую культуру Eurotium cristatum, дополненную биодобавками. Eurotium cristatum, кроме того, является пребиотиком, необходимым для поддержания здоровья микробиома кишечника, и благотворно воздействует на работу желудочно-кишечного тракта.
Профессор кафедры технологии бродильных производств и виноделия Росбиотеха Марина Мойсеяк подчеркнула, что гриб Eurotium cristatum, экстракт которого включен в напиток, уже успешно прошел мировые исследования, подтверждающие его положительное влияние на организм человека в области оздоровления и омоложения. Этот гриб способствует ускорению обмена веществ, а также более эффективному усвоению полезных веществ, сообщает "Роскачество".
Согласно сообщениям, вино, обогащенное этой культурой, может улучшить состояние поджелудочной железы у лиц, подверженных диабету, и стимулировать жиросжигание за счет активации метаболических процессов и правильного усвоения питательных веществ. Кроме того, отмечается, что этот напиток способен повысить работоспособность и стрессоустойчивость.
Важно отметить, что в процессе улучшения состава вина сохранены его характерный вкус, аромат и крепость. Были разработаны две рецептуры вин, близких к вермутам/
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